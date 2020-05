L’enseignement à distance au Maroc à l’heure du Covid-19

A l’heure de la pandémie du coronavirus et après l’état d’urgence sanitaire déclaré par le Royaume du Maroc, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris d’importantes mesures préventives afin d’assurer la continuité pédagogique de l’année 2019/2020 et a décidé la suspension des cours dans les différents établissements scolaires et universitaires des secteurs public et privé. Le but est, en effet, de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19 à partir du 16 mars 2020 et ce jusqu’au 20 mai 2020. Cette décision, prise à temps selon certains experts dans le domaine de l’éducation, a été largement applaudie par les différents acteurs de la société marocaine. Les cours en présentiel ont été remplacés par un enseignement à distance.

Face à cette situation de crise, des questions se posent :

- Les enseignants et apprenants ont-ils été préparés à affronter cette situation imprévisible?

- Les responsables de l’éducation ont-ils été formés à l’enseignement à distance ?

- Quels moyens a-t-on mis à leur disposition pour résoudre cette problématique ?

- Fait-on bon usage des technologies dans le monde de l’éducation ?

- Est-ce que la fracture numérique a été surmontée?

Dans cet article, nous essayerons d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions sachant que d’autres interrogations demeurent en suspens.

I- Constat général

Le ministère de l’Education nationale a, depuis plus d’une décennie, introduit l’enseignement des technologies de l’information et de la communication (TIC) au profit des étudiants universitaires (module TIC pour les étudiants du semestre 5) et des professeurs stagiaires dans les centres régionaux de la formation et de l’éducation (CRMEF). Une bonne partie des enseignants relevant du scolaire a bénéficié de formations continues dispensées dans le cadre de la stratégie du programme GENIE (Généralisation des technologies d’informations et de communication dans l’enseignement au Maroc) et par le Centre marocco-coréen de la formation (CMCF).

Les principaux objectifs arrêtés par la stratégie GENIE en 2006 visent à :

- faire participer activement les enseignants à intégrer les TICE dans l’enseignement

- contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage par l’exploitation des TICE

Il faudrait, peut-être, rappeler que de nombreux enseignants n’ont pas bénéficié de ces formations car elles n’étaient pas obligatoires. Mais, un bon nombre de ces professeurs, soucieux d’innover, ont manifesté leur intérêt pour suivre ce type de formations. Des concours ont été organisés, dans ce sens, par le ministère de tutelle en vue d’encourager les projets autour des TICE et en octroyant des prix aux enseignants innovants.

II- Situation actuelle à l’heure du Covid-19

1.1 L’enseignement supérieur

Dans l’enseignement supérieur marocain, chaque université marocaine dispose de sa propre plateforme ; il est évident que les étudiants, aujourd’hui, ont leur compte institutionnel qui leur permet d’accéder à ces plateformes, carrefour d’échange d’informations et de partage de documents. Les étudiants sont relativement initiés à ce genre de plateformes telles que Moodle ou Google Classroom.

Il s’avère également que la majorité des enseignants ont leurs espaces dans ce type de plateformes et y déposent leurs cours en ligne. Si nous prenons l’exemple de l’Université d’Ibn Tofail, les enseignants ont également la possibilité d’enregistrer leurs cours sous forme de MOOC (Massives open on line courses), ou CLOM en français (Cours en ligne massifs et ouverts), un studio d’enregistrement est mis à leur disposition.

Nous reconnaissons qu’il y a encore des efforts à faire dans ce sens car d’autres enseignants ne sont pas encore impliqués dans ce nouveau mode d’enseignement. Il faut signaler que l’un des avantages de cette épidémie, c’est qu’un nombre important d’enseignants s’est mobilisé pour réussir cet enseignement à distance. Beaucoup d’efforts ont été fournis par les différents acteurs de l’éducation en vue de surmonter cette crise. A travers, donc, les différents réseaux sociaux, nous avons observé plusieurs initiatives dans le but d’aider les étudiants à bénéficier d’une formation à distance. Ces derniers, de leur côté, se sont montrés impliqués dans ce nouveau mode d’enseignement/apprentissage.

Selon le Centre universitaire des ressources informatiques (CURI) qui relève de l’université et pour faire face à cette situation de crise en vue de trouver des solutions urgentes, plusieurs classes virtuelles ont été créées via la plateforme de Google Classroom dont voici les statistiques jusqu’à la première semaine d’avril 2020, elles sont résumées dans le tableau ci-après. Nous rappelons que ces statistiques n’incluent pas les autres cours déposés dans la plateforme Moodle de l’université :

1.2 L’enseignement scolaire

A l’instar de l’enseignement supérieur, l’enseignement scolaire, pour sa part, s’est mobilisé pour lutter contre cette épidémie, qui a causé l’arrêt des cours en présentiel, par le biais de la création de plusieurs plateformes pédagogiques. Outre les chaînes nationales (Attaqafia, Laâyoune, Arrabiaa) qui ont arrêté leurs programmes pour diffuser les contenus des différents cycles de l’enseignement, le ministère de l’Education nationale a mis en place au profit du scolaire des classes virtuelles par le biais de la plateforme Teams. S’ajoutent à cela, les initiatives personnelles émanant des enseignants à travers la création et la diffusion de capsules vidéos conçues à cet effet afin de venir en aide aux élèves qui sont censés passer des épreuves certificatives à la fin de l’année scolaire.

Il est également à signaler, et comme nous l’avons cité ci-dessus, qu’une bonne partie du corps enseignant n’a pas été préparée pour faire face à cette situation de crise. Certains enseignants, avec les moyens du bord dont ils disposent, ont eu recours aux réseaux sociaux les plus utilisés au pays pour rester en contact avec leurs apprenants en utilisant Facebook ou plus particulièrement WhatsApp, des canaux de communication habituels leur permettant de partager les documents avec leurs apprenants.

III- Fracture numérique et usage des technologies éducatives

La fracture numérique est non seulement présente du côté des apprenants qui n’ont pas les moyens pour acquérir un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une connexion Internet mais également du côté de certains enseignants qui malheureusement n’intègrent pas régulièrement les technologies de l’information et de la communication dans leurs pratiques enseignantes.

Cette difficulté pourrait, à notre sens, être résolue dans un premier temps par une aide octroyée à ces étudiants afin qu’ils disposent d’un outil pour pouvoir suivre à distance des cours. Aussi faut-il le rappeler que le ministère a mis à disposition les chaînes de télévision publiques pour la diffusion des cours et pour toucher une large partie des apprenants issus du milieu rural. Il faudrait mettre, dans un deuxième temps, en place des tuteurs pour accompagner les enseignants qui rencontrent des difficultés au niveau de l’introduction du numérique dans leur classe.

D’autres difficultés constatées lors de cette nouvelle expérience d’usage des technologies, c’est que les écoliers, les collégiens et les lycéens n’avaient pas l’habitude d’exploiter, de façon formelle, ce nouveau mode d’apprentissage à distance. Ils se trouvent, bon gré mal gré, bombardés de ressources numériques et ne savent à quel saint se vouer notamment si les parents sont incapables de venir en aide à leurs enfants. Autrement dit, enseigner à distance est une bonne chose mais, il faudrait également penser à savoir gérer le partage des ressources au moment opportun pour que l’apprenant ne soit pas perdu dans une avalanche d’informations ou de tâches à exécuter en un temps déterminé.

Dans ce sens, nous citons Thierry Karsenti, expert en technologies de l’éducation, qui montre que « les technologies ont un réel impact sur l’apprentissage, la motivation,… encore faut-il développer l’art d’enseigner avec les technologies » ou encore comme disait Lameul : «Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises technologies mais de plus ou moins bonnes pédagogies utilisant les technologies » (Lameul, 2008, P80)

En bref, le rôle de l’école ou de l’université, c’est d’abord et avant tout de montrer aux apprenants comment utiliser à bon escient l’usage des technologies de l’information et de la communication et surtout fournir le contexte favorable pour son exploitation.

IV- Leçons à tirer de cette pandémie

Dans cette crise du coronavirus comme dans la vie, il y a toujours des leçons à tirer. Au Maroc comme partout dans le monde, il y a plusieurs types d’enseignants : les innovants, les débutants, les réticents et les récalcitrants.

Cette pandémie a été une véritable opportunité pour que tout le monde, y compris ceux qui ne croient pas au numérique, utilise les technologies. D’ailleurs, tous les enseignants n’ont pas eu le choix, la seule solution a été de faire du télétravail, surtout pour garder le contact avec les apprenants.

Les récalcitrants en particulier commencent à comprendre l’utilité des technologies même si elles ne pourraient jamais remplacer l’enseignant mais restent quand même un véritable atout pour résoudre partiellement des problèmes dans un pareil contexte de crise.

Certains parents confinés passent plus de temps avec leurs enfants et découvrent de près comment leurs progénitures apprennent à distance et la façon avec laquelle les enseignants s’acquittent de leurs tâches. D’autres sont désagréablement surpris de ne pouvoir mettre à la disposition de leurs enfants les outils nécessaires, faute de moyens, pour qu’ils assurent cette continuité pédagogique.