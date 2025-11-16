Près du quart des jeunes adultes accros aux jeux en ligne subissent de graves conséquences


Près du quart des jeunes adultes accros aux jeux en ligne subissent de graves conséquences
Près d'un quart des jeunes adultes qui se sont donnés à des jeux de hasard et d'argent en ligne ont subi un niveau élevé de conséquences négatives associées à cette activité, indique un rapport publié vendredi.

Une part de 23,5% des jeunes adultes (18 à 29 ans) qui jouent à des jeux de hasard et d'argent en ligne ont souffert de difficultés d'ordre financier, émotionnel, psychologique et relationnel, indique le rapport publié par l'organisme de recherche Greo Evidence Insights (Greo).

"Les jeunes adultes sont en train de devenir le groupe le plus à risque. Près d'un tiers d'entre eux jouent en ligne, et ceux qui le font sont beaucoup plus susceptibles de développer des problèmes de jeu et de vivre des conséquences négatives", souligne Matthew Young, Ph.D., conseiller en chef de recherche à Greo.

Le rapport, qui s'appuie sur une analyse des données sur les habitudes de jeu recueillies en 2024 auprès de plus de 8.000 personnes au Canada, affirme que les jeux de hasard et d'argent en ligne sont beaucoup plus risqués que d'autres formes de jeu.

Des risques accrus associés au jeu en ligne, par rapport à la loterie et à d'autres formes de jeu, ont été observés chez tous les groupes à l'étude, peu importe l'âge, le genre ou la région.

Le rapport recommande l'élaboration d'une stratégie pour réduire les risques liés au jeu et suggère à cet effet d'harmoniser les différentes approches réglementaires, de s'attaquer aux conflits d'intérêts dans l'écosystème des jeux de hasard et d'argent et de mettre en place des systèmes de surveillance et d'évaluation des conséquences négatives associées au jeu et de leurs coûts.


