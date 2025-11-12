Bahija Simou distinguée au Caire pour sa contribution à la préservation du patrimoine documentaire et des archives

La directrice des Archives Royales du Maroc, Bahija Simou, a été honorée, jeudi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes, pour sa contribution à la préservation du patrimoine documentaire et des archives, lors de la célébration annuelle de la Journée du document arabe.



Organisée sous le thème "La Ligue des États arabes : quatre-vingts ans d'action arabe commune", cette célébration a été tenue à l’initiative du Secrétariat général de la Ligue arabe, en coordination avec la branche régionale arabe du Conseil international des archives (ARBICA), en présence notamment du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, ainsi que d’un parterre d’éminentes personnalités œuvrant dans le domaine documentaire et archivistique dans le monde arabe.



A cette occasion, la Directrice de l’institution Archives du Maroc, Latifa Mouftakir, qui a reçu le trophée honorifique décerné à Mme Bahija Simou, a souligné que la participation d’Archives du Maroc à cette célébration vise à mettre en lumière l’importance du document dans la préservation de la mémoire nationale, la lecture de l’histoire et l’anticipation de l’avenir.



Dans une déclaration à la MAP, elle a également insisté sur la nécessité de valoriser le riche fonds documentaire dont dispose l’institution, rappelant que cette participation s’inscrit aussi dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la création de la Ligue des États arabes.



Mme Mouftakir a indiqué que, dans le cadre de l’exposition organisée pour cette occasion, l’institution Archives du Maroc a tenu à présenter des pièces documentaires illustrant l’attention constante accordée par le Royaume du Maroc au travail de cette organisation, ainsi que sa volonté de mettre en valeur les efforts qu’elle déploie dans le cadre de l’action arabe commune.



De son côté, M. Aboul Gheit a insisté, dans son allocution, sur l’importance du document arabe en tant que fondement essentiel de l’identité des nations et des peuples, mettant l’accent sur la nécessité de fédérer les efforts pour préserver l’héritage documentaire arabe, à travers le soutien aux initiatives pertinentes et l’adoption de stratégies et de mesures à même de contrer les tentatives visant à altérer l’histoire et le patrimoine de la nation.



La célébration a été aussi marquée par un hommage rendu à M. Aboul Gheit, désigné "Personnalité de l’année" par le comité d’hommage, en reconnaissance de ses efforts soutenus en faveur de la préservation du patrimoine documentaire arabe et de son appui constant à ARBICA au cours des dix dernières années.



En marge de cet événement, une exposition documentaire intitulée "La Ligue des États arabes vue par les institutions arabes des archives et de la documentation" a été inaugurée, présentant un ensemble de reproductions de documents conservés par les maisons d’archives membres d’ARBICA et retraçant le rôle et l’histoire de la Ligue des États arabes.