Laâyoune à l'heure de la 7ème édition du Festival du poème bédouin-hassani

La 7ème édition du Festival du poème bédouin-hassani s'est ouverte, vendredi soir à Laâyoune, avec la participation d'une cinquantaine de poètes issus des trois régions du Sud du Royaume.



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture), avec le concours de la Direction régionale de la culture et en coordination avec la wilaya de la région et les instances élues, à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche Verte, cette manifestation, vise à impulser une nouvelle dynamique à la scène culturelle et artistique dans la région et à mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux.



Cette édition, dont l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Mauritanie sont les invités d'honneur, a pour objectif de réserver au poème bédouin-hassani la place qui lui échoit sur la scène culturelle nationale.



Le festival vise également à raviver les traditions de la poésie hassanie, en mettant en valeur sa profondeur historique et sa richesse créative et à offrir aux jeunes poètes l’occasion d’exprimer leur patriotisme et leurs expériences artistiques, tout en les reliant au patrimoine hassani.



Cette manifestation culturelle tend aussi à contribuer à la documentation de la production littéraire liée à la culture hassanie, à encourager la recherche académique dans ce domaine et à renforcer la présence culturelle du Maroc sur la scène internationale, à travers des échanges culturels avec des poètes issus de pays frères et amis.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l'interprétation de poèmes patriotiques par une pléiade de poètes issus des trois régions du Sud.



Dans une allocution de circonstance, le directeur régional de la Culture, Hammoudi Filali, a rendu hommage à la poésie hassanie, qui a incarné, à chaque étape de la lutte nationale, la voix des tribus et la conscience de l’homme.



Le Département de la culture s’est attaché à faire de ce festival une opportunité pour redynamiser la scène culturelle dans les provinces du Sud, valoriser le patrimoine hassani et renforcer la transmission entre les générations afin de contribuer à sa préservation, a-t-il souligné.

L’édition de cette année est marquée par la tenue d'un concours de poésie patriotique pour encourager les jeunes poètes.



Des professeurs, chercheurs et poètes de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra participeront à des débats sur la création poétique hassanie et animeront des soirées et des colloques pour jeter la lumière sur la poésie hassanie.