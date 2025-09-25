L’engagement du Maroc envers l'Afrique mis en exergue à New York lors de l’Africa Energy Forum

L’engagement du Maroc envers le secteur des énergies en Afrique a été mis en exergue, mardi à New York, lors de l’Africa Energy Forum (AEF), tenu en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies.



Intervenant à l'ouverture de ce forum de haut niveau, organisé par l’Atlantic Council, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a affirmé que l'engagement du Royaume, à la fois résolu et agissant, s’inscrit au coeur de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



S’appuyant sur l’exemple du projet d’envergure du gazoduc africain atlantique, M. Amrani a souligné l’importance d’inscrire les initiatives énergétiques dans une perspective d’intégration régionale et de solidarité.



Ce projet illustre la volonté commune du Maroc et du Nigeria de "construire une Afrique plus unie, plus forte et plus intégrée", a-t-il mis en avant, ajoutant qu'"il ne s’agit pas seulement d’acheminer du gaz, mais de transmettre de l’énergie au sens le plus noble, celle qui alimente la croissance, relie les peuples et bâtit des ponts entre les continents".



Le diplomate marocain a également fait remarquer que ce projet est "le symbole de partenariats Sud–Sud agissants, fondés sur la confiance, la solidarité et la coresponsabilité", relevant que c’est dans cette logique de coopération concrète que l’Afrique doit affirmer son unité et sa force.



Les études techniques et environnementales étant désormais achevées, ce projet entre dans une nouvelle phase consistant en la mise en place prochaine d’une entité spécialisée pour assurer sa réalisation.



Evoquant la dimension géostratégique de cette initiative, M. Amrani a souligné que "le Maroc, de par sa position et son engagement, s’affirme comme une porte d’entrée naturelle sur l’Atlantique".



"Fort de ses projets structurants, le Maroc se positionne comme un corridor énergétique avancé entre l’Afrique et l’Europe", a-t-il affirmé, notant qu’il s’agit d’une "trajectoire qui illustre la capacité du Royaume à conjuguer vision politique, innovation et coopération pour bâtir une Afrique intégrée, prospère et tournée vers l’avenir".



S’agissant de l’avenir énergétique du continent, l’ambassadeur a expliqué qu’il repose sur la capacité de l’Afrique à transformer ses ressources en un véritable moteur de développement inclusif.



"L’énergie, lorsqu’elle est pensée dans une logique inclusive, devient le socle du changement pour le mieux. Elle irrigue l’industrie, stimule l’innovation, crée des emplois et, surtout, elle change la vie de millions d’Africains", a conclu M. Amrani.