L’armée russe affirme avoir visé des cibles militaires dans la région de Kiev

La Russie a affirmé lundi avoir visé des cibles militaires en Ukraine, des frappes nocturnes qui ont tué au moins huit personnes dans Kiev et sa région, selon les autorités ukrainiennes.



"Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une frappe groupée à l'aide d'armes de haute précision et de drones d'attaque contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien dans la région de Kiev", a affirmé, dans un communiqué, le ministère russe de la Défense.



Selon cette même source, les frappes russes ont également ciblé des "infrastructures sur un aérodrome militaire en plus (...) d'armements de la marine ukrainienne".



"Toutes les cibles désignées ont été touchées", a ajouté le ministère de la Défense.

Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé Moscou d'avoir frappé le territoire ukrainien dans la nuit avec "352 drones dont 159 Shaheds", des engins explosifs de conception iranienne, "et 16 missiles" dont des projectiles balistiques produits par la Corée du Nord.



Au moins sept personnes ont été tuées et 30 blessées à Kiev, selon les services de secours ukrainiens. Un précédent bilan faisait état de six tués.

Au sud de la capitale, dans la ville de Bila Tserkva, une personne a été tuée et huit blessées, dont deux secouristes, selon cette même source.

Les services de secours ukrainiens précisent, par ailleurs, ne pas savoir combien de personnes se trouvent sous les décombres.



Les villes ukrainiennes sont ciblées chaque nuit par des frappes russes, à l'heure où les pourparlers entre Kiev et Moscou sont dans l'impasse, et ce malgré la pression de Washington.



Dans la capitale ukrainienne, au moins 28 personnes avaient été tuées et plus de 130 blessées lors d'une précédente attaque massive russe, au début de la semaine dernière.