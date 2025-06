L’UM6P et l’ANRAC associent science et régulation pour impulser une dynamique de recherche appliquée autour du cannabis thérapeutique

L’Agence nationale de Réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé une convention-cadre de collaboration axée sur le développement de recherches appliquées autour du cannabis à usage médical et pharmaceutique.



Cette coopération vise à produire des connaissances sur les usages thérapeutiques, en s’appuyant sur des outils scientifiques éprouvés et des protocoles reconnus dans le champ biomédical, indique l'ANRAC dans un communiqué.



Les travaux porteront notamment sur la caractérisation chimique et pharmacologique des composés actifs du cannabis, en lien avec leur efficacité potentielle dans le traitement de pathologies spécifiques, souligne le communiqué, notant que cette collaboration prévoit l’usage d’approches combinant expérimentation, modélisation et analyse de données, afin d’explorer les conditions dans lesquelles ces substances pourraient contribuer à la prise en charge de certaines affections, dans le respect des exigences réglementaires et des normes de sécurité sanitaire.



Au-delà de la production scientifique, l’accord engage les deux parties à mettre en place un dispositif de transfert des résultats vers les acteurs concernés, notamment dans les domaines de la santé, de la pharmacie et de la recherche clinique. L’objectif est de créer les conditions pour que les avancées scientifiques puissent faire l’objet d’une application concrète, encadrée et techniquement validée.



L'ANRAC fait également savoir qu'un volet complémentaire porte sur la formation, à travers la proposition de programmes à destination des chercheurs, médecins, pharmaciens et professionnels de santé, afin de renforcer les compétences sur les usages thérapeutiques du cannabis.



Ces formations couvriront les aspects pharmacologiques, les cadres juridiques applicables, ainsi que les conditions d’intégration de ces traitements dans les parcours de soins, précise la même source.



En parallèle, une convention spécifique a été signée avec le Centre Africain du Génome de l’UM6P, pour conduire un projet de caractérisation génétique de la variété locale Beldia, ajoute la même source, notant que l’analyse reposera sur des technologies de séquençage de nouvelle génération, avec pour finalité de caractériser cette ressource endémique, de garantir sa traçabilité, et sa protection par l’ANRAC.



L’ensemble de la collaboration repose sur une logique de travail par projet, avec des objectifs identifiés, des outils de suivi partagés et une articulation continue entre recherche fondamentale, application clinique et exigences réglementaires. Il s’inscrit dans une dynamique plus large de structuration d’un champ de recherche encore peu exploré au Maroc, tout en prenant en compte les dimensions techniques, juridiques et éthiques que soulèvent les usages médicaux du cannabis.