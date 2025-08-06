L'alerte aux pluies torrentielles levée à Pékin

Les autorités chinoises ont levé mardi une alerte aux pluies torrentielles après avoir évacué plus de 80.000 personnes à Pékin, une semaine après des intempéries meurtrières ayant conduit les responsables locaux à présenter un rare mea culpa.

La municipalité de Pékin avait émis lundi une alerte maximale pour des pluies torrentielles entre lundi midi et mardi matin.



Plus de 82.000 personnes avaient dans la foulée été déplacées des zones vulnérables, selon le quartier général de réponse aux inondations de la municipalité cité par l'agence étatique Chine nouvelle.

L'alerte a finalement été levée tôt mardi matin, ont annoncé les autorités, sans communiquer sur la date de retour des évacués.



Des averses isolées sont toutefois toujours possibles dans certains quartiers périphériques de la ville, ont-elles précisé, ajoutant que les habitants "ne doivent pas baisser la garde" notamment en raison du risque de glissements de terrain.



Les districts ruraux du nord de Pékin avaient été sévèrement touchés la semaine dernière par des intempéries, qui ont fait au moins 44 morts et neuf disparus, selon les chiffres officiels.

La majorité des décès ont eu lieu dans un centre de soins pour personnes âgées du district de Miyun.



Cette catastrophe a conduit les autorités à reconnaître des "lacunes" dans la préparation des services municipaux - un mea culpa rare en Chine.

Mardi, des journalistes de l'AFP ont pu constater que les eaux s'étaient retirées à Miyun, laissant derrière elles un paysage de voitures cabossées, d'arbres déracinés et de tracteurs renversés sur un sol boueux.



Les catastrophes naturelles sont courantes en Chine, surtout durant l'été, quand certaines régions sont submergées par des pluies diluviennes pendant que d'autres sont en proie à la sécheresse.



La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes.

Le pays asiatique se présente aussi comme un leader mondial des énergies renouvelables et vise la neutralité carbone d'ici 2060.



Des inondations ont également touché Hong Kong mardi, en raison de fortes pluies qui ont conduit les autorités à émettre le plus haut niveau d'alerte aux pluies torrentielles pour la quatrième fois en huit jours.