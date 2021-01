L’ action citoyenne de l’Association Maroc Sports de l’ENCG de Settat

Depuis sa création en 2011, l’Association Maroc Sports de l’ENCG de Settat,rassemblant des membres plus motivés que jamais, vise à promouvoir le sport universitaire au Maroc.En effet, l’association organise régulièrement un bon nombre d’événements, aussi bien sportifs qu’artistiques, placés sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Maroc Sports se trouve impliquée dans un travail acharné pour réussir le déroulement des évènements. L’association organise, chaque année, le Séminaire des jeunes ambassadeurs et chefs de délégations dont le but principal est le partage des conditions et règles à respecter, citées dans une Charte, entre les JA et CDD et le bureau de l’Association. En plus de la Coupe du Président, un événement purement sportif sous forme de compétitions se jouant entre les facultés et écoles représentantes de l’Université Hassan 1er. Après son lancement, la toge universitaire a parcouru les quatre coins du Royaume pour récolter les confirmations officielles des écoles participantes au Prix Moulay El Hassan des Grands Jeux Universitaires. Il y a aussi la Conférence de Presse qui est un événement médiatique de grande ampleur, accueillant chaque année un grand nombre de journalistes et d’intervenants du domaine sportif. Ces événements sont une initiation au Congrès national du sport, qui allie le sport à la science et accueille des intervenants et des invités de renom, débattant d’une thématique soigneusement choisie . Le bouquet reste le Prix Moulay El Hassan des Grand Jeux Universitaires, le plus grand événement sportif au niveau national, réunissant plus de 23 disciplines, permettant aux différentes délégations de participer à de multiples compétitions. Cette année, l’Association Maroc Sports compte organiser«MS Junior», un événement sportif qui a pour but d’encourager le sport scolaire en tant que pierre angulaire du sport universitaire.