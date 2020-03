L’Université Cadi Ayyad crée des plateformes électroniques pour le suivi des cours à distance

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a annoncé la création de plateformes électroniques pour le suivi de l’enseignement à distance (e-learning) suite à la suspension des cours par le ministère de tutelle, jusqu'à nouvel ordre, dans l’ensemble des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires.

Selon un communiqué de la présidence de cet établissement d’enseignement supérieur, les étudiants peuvent accéder à ces plateformes via la plateforme principale «UCA Campus numérique» sur le portail électronique de l’université, ainsi que sur les sites électroniques des différents établissements relevant de l'UCA au niveau des villes de Marrakech, Safi, Essaouira et d'El Kelâa des Sraghna et ce, à partir de lundi.

La même source tient à préciser que l’université reste à la disposition des étudiants via les canaux de communication susmentionnés, ainsi que par le biais d’autres qui seront annoncés ultérieurement afin de faciliter leur adhésion à l’opération du e-learning.

Cité dans le communiqué, le président de l’UCA, Moulay Lhassan Hbid, a indiqué que les cours seront dispensés à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études tout en restant à domicile, appelant les cadres administratifs et pédagogiques à contribuer à la réussite de cette opération à travers l’harmonisation et la mise en œuvre de plusieurs plateformes que l’université œuvre avec la contribution de tous les acteurs à opérationnaliser.

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait annoncé la suspension des cours à partir du lundi 16 mars, jusqu'à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des établissements universitaires, qu'ils soient privés ou publics.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures de prévention visant à endiguer la propagation du coronavirus. Le ministère avait indiqué que les cours seront dispensés à distance afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études tout en restant à domicile.