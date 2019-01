L’USMO, 60 ans d’histoire et autant d’ambitions

Plus qu'un simple match de gala, la rencontre ayant opposé récemment les anciens du Mouloudia club d’Oujda (MCO) à ceux de l’Union sportive d’Oujda (USMO) a été l’occasion de revivre des moments forts qui renvoient à la gloire d’antan, et d’établir des contacts entre les vétérans des deux clubs et les jeunes et moins jeunes, porte-étendards du ballon rond dans la capitale de l’Oriental.

L'enjeu de ce match n'était pas sportif mais symbolique en ce sens qu’il célèbre le 60e anniversaire de l’USMO, évoluant en 1ere division amateur. Une rencontre empreinte de fortes sensations, d’émouvants témoignages et d’ambitions affichées par les joueurs, le staff technique et les supporters, tous déterminés à redorer le blason du football oujdi.

Le public de l’USMO, qui a répondu présent au stade municipal d’Oujda, a ainsi retrouvé les joueurs qui l'ont fait rêver, surtout ceux qui ont réussi à faire monter l’équipe en première division lors de la saison 1991-1992.

"Cela fait toujours plaisir de retrouver ce stade, et surtout le public et la formation avec laquelle je jouais", confie à la MAP, l’ancien avant-centre de l’USMO, Kouider Senoussi, ajoutant qu’il nourrit aussi une grande passion pour le MCO, le club dont il a porté les couleurs dans les années 60.

Nostalgiques, les supporters de l’USMO continuent à croire en leur club fétiche, sous la direction de l’ancien international marocain Rachid Neqrouz, et en sa capacité à reproduire les exploits du passé, de même que les dirigeants actuels du club qui ne lésinent pas sur les moyens pour redresser une situation, devenue intenable pour les fans.

"Ce match amical se veut une initiative louable ayant réunit une brochette de grosses pointures représentant les deux clubs phares de la ville d’Oujda", a souligné Rachid Neqrouz.

"Lors de cette saison, le club a donné l’opportunité de rejoindre l’équipe A aux jeunes joueurs issus de la ville d’Oujda, qui regorge d’un réservoir intarissable de talents", a affirmé M. Neqrouz dont l’objectif est de mener le club à bon port.

"L’histoire du MCO fait partie intégrante de celle de l’USMO et vice-versa", estime de son côté l’ancien joueur du "Sinbad Acharq", Mimoun Jwiet, faisant part de son souhait de voir un jour l’USMO évoluer parmi les clubs de l’élite.

Aux yeux du président de l’USMO, Jamal Abenna, la célébration du 60eme anniversaire de l’USMO est l’occasion de rendre un vibrant hommage aux anciens joueurs et présidents ayant consenti d’énormes efforts pour faire évoluer le club et faire connaître au large public une équipe qui constitue à bien des égards un patrimoine et une légende vivante.

"Le travail de base est le credo du club, qui a récemment ouvert un centre de formation, le but étant de dénicher de nouveaux talents et de réconcilier la jeunesse avec la pratique sportive, a-t-il dit.

M. Abenna a par ailleurs relevé que les démarches vont bon train pour faire passer le club du statut d'association à celui de société sportive conformément aux dispositions de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports.

A l’issue de ce match de gala qui s’est soldé par la victoire des anciens du MCO par 3 buts à 2, un second match s’en est suivi opposant les équipes premières des deux clubs. Score final : 1-0 pour les Noir et Blanc.