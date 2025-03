L’USFP renforce ses liens avec le Parti vert mexicain

Dans le cadre de sa visite de travail au Mexique, une délégation de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), conduite par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a rencontré la sénatrice Karen Castrejón Trujillo, présidente du Parti vert écologiste du Mexique, au siège du Sénat.



Lors de cet entretien, Driss Lachguar a exposé l'expérience marocaine en matière d'économie verte, un domaine dans lequel le Royaume s'impose aujourd'hui comme un acteur régional majeur. Il a mis en exergue les efforts du Maroc dans le développement de politiques environnementales ambitieuses, en phase avec les engagements internationaux en faveur du climat.



Le Premier secrétaire a également rappelé le rôle actif de l'USFP en tant que parti progressiste défendant les causes écologiques et le développement durable, notamment à travers l'implication de la Jeunesse ittihadie dans les organisations environnementales internationales.



De son côté, la sénatrice Castrejón Trujillo a présenté l'expérience du Parti vert écologiste sous sa nouvelle direction, ainsi que les défis auxquels il est confronté après les élections.



Elle a exprimé son intérêt pour le renforcement des relations bilatérales et a souligné l'importance de multiplier les rencontres afin de consolider la coopération mutuelle entre les deux formations politiques. L'échange a également porté sur des thématiques plus larges, notamment le leadership du mouvement féministe ittihadi et les attentes liées à la réforme du Code de la famille en cours au Maroc. Ces discussions ont mis en lumière les convergences entre les deux partis dans leur volonté de promouvoir l'égalité et la justice sociale.



Dans le cadre de cette rencontre, Driss Lachguar a tenu à clarifier la position du Maroc sur la question du Sahara marocain. Il a rappelé les liens historiques qui unissent cette région au Royaume et a insisté sur le caractère artificiel du conflit qui l'entoure. Il a notamment mis en avant le soutien antérieur exprimé par les responsables du Parti vert écologiste du Mexique en faveur de la marocanité du Sahara. Afin de permettre une appréciation plus précise de la situation sur le terrain, le Premier secrétaire a invité la présidente du parti à effectuer une visite officielle au Maroc, et plus particulièrement dans les provinces du Sud. Cette invitation vise à offrir une vision directe des avancées réalisées par le Royaume en matière de développement et de stabilisation de la région.



Dans le prolongement de sa visite, Driss Lachguar a rencontré plusieurs Marocains résidant au Mexique, parmi lesquels des hommes d'affaires et des cadres supérieurs. Il leur a présenté un exposé détaillé sur l'évolution démocratique et économique du Maroc, insistant sur la nécessité d'une mobilisation commune pour construire un Maroc moderne et démocratique, en parfaite adéquation avec la vision de Sa Majesté le Roi.



Mehdi Ouassat