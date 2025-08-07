L'ONU "condamne le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens" à Gaza

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a condamné "le meurtre par l'armée israélienne de six journalistes palestiniens" dans la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi, dans un communiqué publié sur le réseau social X.



Le Haut-Commissariat accuse Israël d'avoir "visé la tente" où se trouvaient cinq employés de la chaîne Al Jazeera, ce qui "constitue une grave violation du droit humanitaire international", selon le communiqué.

Un journaliste pigiste qui collaborait occasionnellement avec des médias locaux a aussi été tué dans la même frappe.



"Israël doit respecter et protéger tous les civils, y compris les journalistes", souligne encore le Haut-Commissariat qui rappelle que "au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023" et l'ONU réitère sa demande d'"un accès immédiat, sûr et sans entrave à Gaza pour tous les journalistes".



L'une des victimes Anas al-Sharif, 28 ans, était l'un des visages les plus connus parmi les correspondants couvrant au quotidien le conflit.

L'armée israélienne a dit l'avoir pris pour cible, le qualifiant de "terroriste" qui "se faisait passer pour un journaliste".



L'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé "avec force et colère l'assassinat revendiqué" par l'armée israélienne d'Anas al-Sharif, ajoutant qu'il était "la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza".

