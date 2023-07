L'OM lève l’option d’achat de l’international marocain Amine Harit

L’Olympique de Marseille (OM) a annoncé officiellement, samedi, sa décision de garder l'international marocain Amine Harit dans son effectif après avoir levé son option d'achat.

Le milieu offensif marocain de 26 ans était prêté au club de la ville phocéenne depuis deux saisons par Schalke 04.



Lors de la première partie de la saison dernière, le joueur a été l’un des hommes-clés de l’OM. Important aux yeux d’Igor Tudor, Amine Harit était l’un des hommes forts du système de jeu du technicien croate, en soutien d’Alexis Sanchez.



Prêté une première fois lors de la saison 2021-2022, ponctuée par 5 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions, l’international marocain avait été prêté une seconde fois l’été dernier avec une option d’achat.



Apparu à dix reprises en Ligue 1 la saison dernière, Amine Harit a été gravement blessé à un genou lors du match face à Monaco, le 13 novembre dernier. Il avait ainsi manqué la Coupe du monde au Qatar et tout le reste de la saison avec Marseille.

Selon les médias, il se serait engagé pour une durée de quatre ans avec l’équipe de Marseille.



Par ailleurs, le transfert de l'international marocain Hakim Ziyech de Chelsea à Al-Nassr pour un montant de 8 millions de livres sterling a échoué suite à la découverte d'un problème au genou lors de la visite médicale de l'ailier, a indiqué, vendredi, le quotidien britannique The Guardian. N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ont déjà quitté Chelsea pour des clubs du championnat d'Arabie Saoudite et Ziyech devait également rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr avec un contrat de trois ans à la clé, précise le journal.



Cependant, des problèmes survenus lors de la visite médicale de Ziyech ont fait échouer l'opération, ajoute la publication, notant que des sources ont suggéré "un désaccord tardif sur les termes personnels".



Le joueur de 30 ans a rejoint Chelsea en provenance de l'Ajax pour 33 millions de livres sterling en 2020. Son parcours avec les Blues a été irrégulier, le héros du dernier Mondial au Qatar ayant pâti des nombreux changements à la tête de la direction technique du club londonien.



En janvier, le Marocain avait déjà des envies d'ailleurs, mais des problèmes techniques ont fait capoter un prêt au Paris Saint-Germain lors du dernier jour de la fenêtre de transfert hivernale.