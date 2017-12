L’OCK s’impose devant moins de 40 spectateurs

La 13ème journée du Botola Pro Maroc Telecom a été bénéfique pour l’Olympique de Khouribga qui a enregistré une nouvelle victoire, aux dépens de la RSB au complexe OCP, devant des gradins presque vides. En effet, seuls 35 mordus de la balle ronde se sont déplacés pour assister à ce match qui s’est soldé par la victoire des locaux.

Dès le coup d’envoi, les Phosphatiers passent à l’attaque et portent le danger au camp adverse. Ainsi, suite à une contre-attaque éclair, le remuant El Moutarajii face à face avec M’Hamedi manque l’immanquable (3’). Les Berkanis ripostent, dix minutes plus tard, par un tir de Namssaoui, renvoyé brillamment par Fakhr. El Moutarajii sert Ennaffati en position idéale, mais ce dernier voit sa balle mal cadrée se perdre dans le décor (14’). A la 23’, El Moutarajii sert El Hassouni qui tergiverse et loupe une occasion en or. Les visiteurs se cantonnent en défense et les Khouribguis imposent leur jeu et se créent de nombreuses opportunités, sans pour autant les concrétiser.

Ainsi, El Hassouni (44’), face à M’Hamedi, tire à bout pourtant et rate une nouvelle occasion de but.

En seconde période, sentant que le danger n’est pas loin, le coach Jaouani procède à des changements pour renforcer sa défense. Les locaux exercent un pressing constant, se créent plusieurs occasions franches pour scorer, toutefois, faute d’un attaquant racé, elles ont été lamentablement loupées. La défense des visiteurs bien regroupée autour du keeper ne fait que renvoyer les balles devant les assauts répétés des Phosphatiers. Les deux attaquants, El Moutarajii et Ennaffati déstabilisent cette défense à maintes reprises, tirent, cependant, leurs frappes sont mal cadrées. Constatant que son attaque est inefficace, Simondi lance dans le jeu Mouatani et El Abboubi.

Consécutif à une attaque rapide, Mouatani (69’), tire un boulet de canon qui passe non loin des buts de M’Hamedi.

Une minute plus tard, El Hassouni sert sur un plateau d’argent l’homme du match El Moutarajii qui ne laisse aucune chance au portier de la RSB et marque pour les siens. Ce but tant attendu libère les Khouribguis qui font cavalier seul, et qui auraient pu inscrire d’autres buts.

A la (77’), El Hassouni, seul devant le portier, manque de punch et rate un but tout fait. Cinq minutes plus tard, les hommes de Jaouani bénéficient d’un coup franc mais la reprise de tête d’Aziz passe légèrement à côté des filets de Fakhr.

Grâce à cette victoire, les Phosphatiers voient le bout du tunnel et respirent mieux, dans l’attente de jours meilleurs lors des prochaines échéances.