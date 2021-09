L’OCK accroché d’ entrée à la maison

Pour sa première apparition en première division, l’Olympique Club de Khouribga trébuche sur ses bases, devant le Mouloudia d’Oujda, pour le compte de la première journée de la Botola Pro DI, Inwi, dans un match qui n’a pas tenu toutes ses promesses et s’est soldé sur un score vierge.



Dès le coup d’envoi, décidés, les Phosphatiers se portent à l’attaque dans le but d’ouvrir le score, mais ils se heurtent à une défense des visiteurs vigilante et soudée.

La plupart du temps, la balle se joue au milieu du terrain. Ainsi, le match tombe dans la médiocrité.



A un certain moment, on assiste à des phases de jeu agréables, avec des occasions de but qui n’ont pas été traduites faute de concentration. Ainsi, l’arbitre renvoie les vingt-deux protagonistes aux vestiaires sur ce score de parité.



En deuxième mi-temps, les Khouribguis exercent un pressing constant sur les Oujdis, toutefois leurs attaquants manquent de punch. Le scénario de la rencontre ne change pas et le résultat est resté le même jusqu'à la fin du match.



Lors de la prochaine journée, l’OCK affrontera le Raja de Casablanca, tandis que le MCO accueillera l’AS FAR .



Chouaib Sahnoun