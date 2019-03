L’International Champions Cup 2019

Manchester United, le Real Madrid, le Bayern Munich et la Juventus Turin font partie des douze clubs qui participeront cet été à l'édition 2019 de l'International Champions Cup (ICC), ont annoncé mercredi ses organisateurs.

Dix-huit matches, dont onze aux Etats-Unis, quatre en Asie et trois en Europe, sont au programme de ce tournoi de préparation, devenu incontournable pour les plus grands clubs européens.

"Ce qui avait commencé comme une simple idée est maintenant devenu une date importante du calendrier", a expliqué lors de la présentation de l'édition 2019 Charlie Stillitano, le président de Relevent Sports.

"Nous avons été contactés par des dizaines de clubs qui voulaient participer à cette édition de l'ICC, conscients de la qualité de la compétition disputée devant des dizaines de milliers de supporters", a-t-il assuré.

L'ICC, lancé en 2013, permet en effet aux grands noms du football européen d'explorer commercialement des marchés en pleine expansion, comme les Etats-Unis.

Il n'y aura pas cette année de réédition du "clasico" entre le Real Madid et le FC Barcelone disputé en 2017 devant 66.000 spectateurs à Miami.

Parmi les affiches, le duel entre le Bayern Munich et le Real Madrid le 20 juillet à Houston, le choc entre la Juventus et l'Inter Milan en Chine le 24 juillet ou encore le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético le 26 juillet.



Le programme de l'édition 2019 de l'ICC:

. 16 juillet

AS Rome (ITA) - Chivas Guadalajara (MEX) à Chicago (Illinois)

. 17 juillet

Arsenal (ENG) - Bayern Munich (GER) à Carson (Californie)

. 20 juillet

Manchester United (ENG) - Inter Milan (ITA) à Singapour

Arsenal (ENG) - AS Rome (ITA) à Charlotte (Caroline du Nord)

Bayern Munich (GER) - Real Madrid (ESP) à Houston (Texas)

Benfica (POR) - Chivas Guadalajara (MEX) à Santa Clara (Californie)

. 21 juillet

Juventus Turin (ITA) - Tottenham (ENG) à Singapour

. 23 juillet

Real Madrid (ESP) - Arsenal (ENG) à Washington

Bayern Munich (ENG) - AC Milan (ITA) à Kansas City (Missouri)

Chivas Guadalajara (MEX) - Atlético Madrid (ESP) à Arlington (Texas)

. 24 juillet

Juventus Turin (ITA) - Inter Milan (ITA) en Chine, stade encore à déterminer

AS Rome (ITA) - Benfica (POR) à Harrison (New Jersey)

. 25 juillet

Tottenham (ENG) - Manchester United (ENG) à Shanghaï (Chine)

. 26 juillet

Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP) à East Rutherford (New Jersey)

. 28 juillet

AC Milan (ITA) - Benfica (POR) à Foxborough (Massachusetts)

. 3 août

Manchester United (ENG) - AC Milan (ITA) à Cardiff (pays de Galles)

. 4 août

Tottenham (ENG) - Inter Milan (ITA) à Londres

. 10 août

Atletico Madrid (ESP) - Juventus Turin (ITA) à Stockholm