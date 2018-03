L’Industrie 4.0, facteur clef de performance et de compétitivité

La 18ème édition du Forum Arts et Métiers-Entreprises se tiendra les 14 et 15 mars à Meknès, autour de la thématique ‘’Industrie 4.0 : projet propulseur, facteur clef de performance et de compétitivité du Maroc’’.

Organisé par l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM)-Meknès, cet évènement se veut une occasion pour promouvoir l’échange entre les entreprises et les étudiants, rapporte la MAP.

Concrètement, le Forum offre l’opportunité de chercher différents types de stages, voire des contrats d’embauche, et permet aux étudiants de mener des réflexions autour de leur projet professionnel.

Cette 18ème édition réunira des organisations professionnelles de l’industrie et du numérique, ainsi que des partenaires académiques, technologiques et des entreprises.

Les débats des professionnels porteront sur l’actuel essor du numérique, de l’automatisation et des objets connectés, qui les obligent à repenser l’intégration organisationnelle et logistique de leur outil de production pour gagner en compétitivité.

Au programme, figurent des conférences et animations axées sur la nouvelle transformation industrielle, l’industrie du futur, la formation, les tendances et innovation et la nouvelle plateforme d’échanges sur les compétences.

Dans une note de présentation de cette manifestation, les organisateurs soulignent que ces dernières années, le Maroc a réussi à développer son secteur industriel et a fait plusieurs réformes économiques.

Désormais quatrième principal investisseur dans le continent africain, il est temps pour le Maroc de passer à des objectifs plus ambitieux pour inscrire le pays dans un processus accéléré d’émergence et de transformation vers l’industrie du futur et d’assurer l’intégration des entreprises nationales aux nouvelles exigences de la productivité et de la compétitivité, précise la note.