L'IRT s'attache les services de Habib Allah Dahmani

Le Club de l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT), section football, a renforcé ses rangs en recrutant le joueur Habib Allah Dahmani, et ce en préparation de la saison sportive 2021-2022.



L’IRT a annoncé, dans un communiqué, avoir signé un contrat de deux saisons renouvelable avec le milieu de terrain marocain.



L’équipe a décidé de recruter Habib Allah Dahmani (27 ans) après une période d’essai sous la supervision de l’entraîneur français Bernard Casoni, qui a été convaincu par les performances du joueur.



Le milieu de terrain a évolué sous le maillot de plusieurs équipes, notamment le Mouloudia d'Oujda (MCO), le Maghreb de Fès (MAS), le Chabab Atlas Khénifra (CAK), le Raja Béni de Mellal, le Kénitra Athletic Club (KAC) et le Fath de Rabat (FUS), ainsi que le Muaither Sport Club de Qatar.



Le club avait annoncé le recrutement du milieu de terrain Abdellah El Moudene et de l’attaquant Mouad Ajandouz, en plus du renouvellement, pour trois saisons, du contrat du gardien de but Imad Askar.



L’IRT a également récupéré l’attaquant Ahmed Hammoudan, après une expérience en Arabie Saoudite et au Qatar.