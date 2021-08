L'IRT s'attache les services de Abdellah El Moudene et Mouad Ajandouz

Le Club de l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT), section football, a annoncé qu'il s'est engagé avec le milieu de terrain Abdellah El Moudene, et l'attaquant Mouad Ajandouz.

L'IRT a souligné, dans un communiqué, qu'il a signé un contrat, de deux saisons, avec le joueur algérien Abdellah El Moudene (27 ans).



Il s'est également engagé avec le joueur Mouad Ajandouz, pour trois saisons.

"Je suis heureux de porter le maillot de l'IRT et mon objectif est de signer une performance qui répond à mes aspirations et à celles des supporters tangérois", a dit Mouad Ajandouz dans une déclaration à la presse.



Le club de la ville du Détroit avait annoncé auparavant le renouvellement, pour trois saisons, du contrat du gardien de but Imad Askar, et le recrutement de l'attaquant Ahmed Hammoudan. Il s'est aussi engagé pour deux saisons avec l'attaquant Youssef Benali (26 ans), le défenseur Abdellatif Noussir (31 ans), et l'attaquant Hamdi Laachir "Hamada" (34 ans).



Le club tangérois avait également procédé au renouvellement du contrat du capitaine de l'équipe, Mehdi El Khallati, et du joueur Taoufik Ijroten (31 ans) pour deux saisons.

Il y a quelques semaines, l'IRT avait annoncé qu'il avait signé un contrat de deux saisons avec l’entraîneur français Bernard Casoni.