L'Espagne esquive une balle d'extrême droite

Il y a quelques jours, le parti Vox semblait sur le point de devenir le premier parti d'extrême droite au gouvernement espagnol depuis la fin de la dictature de Francisco Franco il y a près de 50 ans. Cela ne s'est pas produit, mais la politique espagnole pourrait néanmoins se diriger vers un nouveau chapitre instable.



« L'Espagne est différente » est une expression qui a souvent été utilisée comme substitut à une analyse nuancée des développements dans le pays. Mais l'Espagne était vraiment différente dans sa transition pacifique vers la démocratie après la fin de la dictature de Francisco Franco - qui a inventé le cliché - et la modernisation radicale qui a suivi. C'était également différent de ne pas avoir de parti d'extrême droite en lice pour le pouvoir politique – un statut qu'il semblait perdre mais qu'il a maintenant réussi à récupérer.



Alors que de nombreux pays européens - dont l'Autriche, la France, l'Allemagne et la plupart des pays scandinaves - ont longtemps lutté pour contenir leurs partis proto-fascistes respectifs, le Parti populaire (PP) de centre-droit espagnol a réussi à intégrer les forces franquistes restantes, diluant ainsi leur influence. Cela a changé en 2014, lorsque Santiago Abascal a fondé le parti Vox, dont l'agenda néo-franquiste a rapidement recueilli un soutien important: cinq ans plus tard, Vox a remporté 52 sièges au parlement espagnol.



Il y a quelques jours, Vox semblait être sur le point de franchir une nouvelle étape : devenir le premier parti d'extrême droite au gouvernement espagnol depuis la fin du régime de Franco. Les sondages suggéraient que, lors des élections anticipées de dimanche dernier, les électeurs rejetteraient la coalition de gauche agitée du Premier ministre Pedro Sánchez en faveur du PP - le principal parti d'opposition conservateur d'Espagne - qui aurait sûrement besoin du soutien de Vox pour prendre ses fonctions.



Au lieu de cela, le PP a gagné moins de sièges que prévu, le laissant avec 136 au total, et Vox a perdu 19 sièges . Ensemble, les deux partis n'ont pas obtenu les 176 sièges nécessaires pour former une majorité, et le PP n'a pas d'alliés naturels au-delà de Vox pour consolider une coalition potentielle.



Certes, le Parti socialiste ouvrier (PSOE) de Sánchez et son partenaire de coalition Sumar ont également échoué – l'alliance gouvernementale actuelle, qui comprend également Podemos, ne détient plus que 153 sièges – laissant l'Espagne avec un parlement suspendu. Mais le PSOE pourrait bien être en mesure de reprendre le pouvoir en s'assurant le soutien des partis nationalistes régionaux du Pays basque et de la Catalogne. En d'autres termes, le PP semble être à court d'options, contrairement au PSOE.



Comment Sánchez a-t-il réussi à se donner une nouvelle chance de diriger l'Espagne? Pour commencer, il a un bilan économique relativement solide. Malgré ses politiques sociales somptueuses, le gouvernement sortant a réussi à maîtriser l'inflation, à faire baisser le taux de chômage endémique et à favoriser une croissance régulière. Le PIB a augmenté de 5,5% en 2021 et 2022, faisant de l'Espagne l'une des économies les plus performantes de la zone euro. Alors que l'on peut s'attendre à une croissance plus faible cette année, en grande partie en raison des effets de la guerre en Ukraine, l'Espagne semble toujours sur la bonne voie pour surpasser la plupart de ses homologues européens, la Banque d'Espagne prévoyant une croissance de 2,3 % .



Bien sûr, la situation économique de l'Espagne n'est pas tout rose. Le chômage reste à 12,7% - l'un des taux les plus élevés de l'Union européenne - bien que le chômage réel soit probablement inférieur, car de nombreux travailleurs peuvent gagner leur vie dans l'économie non déclarée. De plus, comme dans le reste de l'Europe, les acheteurs et les propriétaires hypothécaires sont soumis à une forte pression en raison des taux d'intérêt élevés.



La deuxième raison pour laquelle Sánchez est dans une position plus forte que ses adversaires est plus fondamentale. L'élection anticipée a été présentée comme une sorte de Kulturkampf , une guerre de valeurs entre le conservatisme catholique et la laïcité progressiste.



La droite a mobilisé son soutien en accusant Sánchez d'attaquer les traditions et les valeurs qui lui sont chères, par exemple en élargissant les droits à l'avortement, en introduisant des lois progressistes défendant les droits des transgenres et en adoptant la loi «seulement oui signifie oui» sur le consentement sexuel. Vox, en revanche, nie l'existence même de la violence sexiste.



De plus, la droite a condamné les efforts de Sánchez pour purger l'Espagne des vestiges de l'héritage de Franco. Le gouvernement de Sánchez a ordonné le transfert de la dépouille de Franco du mausolée de la vallée des morts vers un endroit plus humble et a promulgué une loi pour rendre «justice, réparation et dignité» aux victimes de Franco.



Le camp de Sánchez, pour sa part, a averti qu'une coalition PP/Vox ramènerait l'Espagne dans une nouvelle ère d'obscurité et de division rappelant celle de 1936-39, lorsque le pays était déchiré par une guerre civile déclenchée par le séparatisme catalan et basque. Il est révélateur que le parti qui a construit une meilleure relation avec les forces séparatistes a maintenant une meilleure chance de gouverner.



En fait, le gouvernement de Sánchez a activement cherché à rétablir les relations du gouvernement central avec les séparatistes de Catalogne, qui avaient été gravement endommagées pendant le gouvernement dirigé par le PP en 2011-18. A cette fin, Sánchez a gracié les dirigeants indépendantistes catalans qui avaient été emprisonnés pour avoir organisé un référendum illégal sur l'indépendance en 2014 et a déclassé le crime de sécession dont ils avaient été accusés.



Sánchez a également travaillé avec les partis séparatistes catalans et basques pour faire adopter des réformes clés. A la grande colère des conservateurs, il a même conclu des accords avec Bildu, dont le chef Arnaldo Otegi a été emprisonné en 2010 pour complicité dans les crimes de l'ETA, l'organisation terroriste basque aujourd'hui dissoute.



Néanmoins, ces partis ne soutiendront pas gratuitement un nouveau gouvernement Sánchez. Leurs demandes – par exemple, un référendum contraignant sur l'autodétermination en Catalogne – pourraient même s'avérer prohibitives. Ils rendraient certainement furieux la droite espagnole. Un nouveau gouvernement dirigé par Sánchez avec le soutien de ces partis serait donc très controversé et pourrait ouvrir un nouveau chapitre instable et dangereux de la politique espagnole.



Les dirigeants espagnols devraient envisager de poursuivre une grande coalition et un large accord politique pour mettre à jour certaines des prémisses constitutionnelles sur lesquelles le système quasi-fédéral a été construit. Plutôt que de flirter avec la division de la période de la guerre civile, une telle coalition incarnerait l'esprit de conciliation, de consensus et de sens politique ayant caractérisé les premières années de la transition de l'Espagne vers la démocratie.



Quoi qu'il arrive ensuite, on peut faire confiance à l'Espagne pour y naviguer. Le philosophe José Ortega y Gasset a écrit un jour: «L'Espagne est le problème; L'Europe est la solution. Les Espagnols ont pris cela à cœur, agissant comme certains des plus ardents défenseurs du projet européen depuis leur adhésion aux Communautés européennes en 1986. Une croyance profondément ancrée dans les valeurs européennes continue d'unir les Espagnols de la plupart des convictions politiques. Le modèle illibéral qui a pris racine en Hongrie et en Pologne a peu d'acheteurs en Espagne.



Par Shlomo Ben-Ami

Ancien ministre israélien des Affaires étrangères et vice-président du Toledo International Center for Peace