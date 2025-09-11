L’Equipe : Les débuts tonitruants de Hamza Igamane avec le LOSC

LDC féminine



L'équipe de l'AS FAR dames s'est qualifiée pour la phase finale de la Ligue des champions de football, au terme des qualifications de la Zone UNAF, qui se sont tenues en Tunisie.

Le club militaire a battu lundi le club tunisien de l'ASF Sousse par 4 buts à 0, lors de la 3ème et dernière journée.

Grâce à ce succès, le 3ème en autant de rencontres, l'AS FAR a totalisé 9 points, devant FC Massar d'Egypte (6 pts) et Afak Relizane d'Algérie (3 pts), alors que l'ASF Sousse s'est classée à la dernière place (0 pt).

Seule l'équipe classée première de ce mini-championnat se qualifie pour la phase finale du tournoi.

L'AS FAR a remporté la 2ème édition de la Ligue des champions féminine, organisée au Maroc en 2022.



EN U17



La sélection marocaine des moins de 17 ans de football a pris le meilleur sur son homologue ouzbèke par 4 buts à 3, mardi dans le cadre d'un tournoi amical disputé en Espagne.

Les Lionceaux de l'Atlas se sont imposés grâce à des buts signés Youssef Belahcen (3e), Zyad Baha (17e), Mohamed Moncef (69e) et Ouassim Derdak (89e).

L'équipe du Maroc avait battu le Canada (3-0) lors de son premier match dans ce tournoi, avant de perdre (4-1) devant l'Angleterre lors de la deuxième rencontre.

Ainsi, la sélection marocaine s'est classée à la deuxième place de ce tournoi international amical avec un total de 6 points.

La participation des poulains de Nabil Baha à cette compétition s'inscrit dans le cadre de leur préparation pour la phase finale de la Coupe du monde U17 qui se tiendra en novembre prochain au Qatar.