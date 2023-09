L’EN de futsal se maintient à la 8ème place mondiale

La sélection marocaine de futsal a conservé la huitième place au classement mondial "Futsal World Ranking", actualisé mercredi.



L'équipe nationale de futsal occupe le premier rang aux niveaux continental et arabe.

Le Top-10 du classement mondial "Futsal World Ranking" n'a pas connu un grand changement, avec le Brésil toujours en tête du classement, devant le Portugal et l’Espagne.



Les poulains de Hicham Dguig restent sur deux succès éclatants en amical, contre deux gros calibres, à savoir l’Argentine, qu’ils ont battue 7-0 (en plus d’un nul 0-0) et le Danemark (8-1).