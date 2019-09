L’EMSI organise le 4ème Congrès international SysTol

Casablanca a abrité le 4ème Congrès international sur les systèmes de contrôle et de tolérance aux pannes, SysTol 2019, du 18 au 20 septembre courant. Cette manifestation a été organisée par le Centre de recherche en automatique de Nancy, l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) et l’Université de Lorraine. Ce congrès est labélisé IEEE Control System Society.

Depuis 2010, des conférences SysTol sont organisées tous les trois ans entre deux éditions consécutives des colloques de l’IFAC sur la détection des défaillances, la supervision et la sécurité des installations techniques. Les précédentes conférences SysTol ont démontré la nécessité d’établir un forum scientifique continu dans le domaine général de la surveillance des systèmes, de la détection et du diagnostic des pannes ainsi que de la commande tolérante aux pannes. Le programme de SysTol 2019 comprenait 12 sessions régulières en deux pistes parallèles. De plus, d’éminents experts académiques et industriels internationaux ont animé quatre conférences plénières.

Il est à signaler que dans le cadre de la recherche scientifique, l’EMSI a conçu et développé trois laboratoires de recherche dans les domaines de la recherche scientifique académique, l’innovation et l’invention. Le laboratoire SMARTiLab de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur a reçu des dizaines de distinctions et de médailles dans plusieurs pays dont les USA, la Chine, le Canada, la Corée du Sud, la Malaisie, la Turquie, la Russie et l’Espagne où l’EMSI a représenté dignement le Maroc, ce qui a été vivement salué par ses pairs et l’ensemble de la communauté scientifique.

Fondée en 1986, l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) est la principale école d’ingénierie privée pluridisciplinaire au Maroc reconnue par l’Etat et elle est membre du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d’enseignement supérieur privé.

Pionnière depuis plus de 33 ans, l’EMSI offre cinq filières de spécialisation : ingénierie informatique et réseaux, ingénierie automatismes et informatique industrielle, génie industriel, génie civil bâtiments et travaux publics et ingénierie financière et audit.

Le Groupe EMSI compte trois écoles à travers le Royaume, à Casablanca, Rabat et Marrakech, toutes reconnues par le ministère de l’Enseignement supérieur. L’EMSI a également développé un réseau de partenaires dont des entreprises de renom afin de faciliter l’insertion professionnelle de ses lauréats.