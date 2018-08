L'Ajax veut redevenir le Bayern des Pays-Bas

Le Championnat des Pays-Bas, qui devait reprendre vendredi, annonce un nouveau duel entre les ténors que sont le PSV Eindhoven, champion en titre, et l'Ajax Amsterdam qui s'est donné les moyens de redevenir l'ogre d'antan.

"Nous voulons redevenir le Bayern des Pays-Bas", a affirmé le directeur sportif Marc Overmars.

Alors que ces dernières années, le club amstellodamois comptait surtout sur les pépites issues de son centre de formation pour tenter de conquérir le titre, cette fois, le club a dérogé à ce principe.

"Les jeunes restent une priorité mais pour briller, il faut aussi les encadrer par des éléments d'expérience", argumente Overmars.

Conséquence, le club aux 33 titres a effectué un mercato historique estimé à 45 millions d'euros.

Il a d'abord fait revenir l'enfant de la maison, Daley Blind (28 ans), acquis pour 16 millions à Manchester United dans le but d'épauler le jeune talentueux Matthijs de Ligt, 18 ans et déjà capitaine, au centre de la défense.

L'autre transfert marquant porte le nom de Dusan Tadic, déroutant milieu offensif serbe en provenance de Southampton.

L'équipe dirigée par Erik ten Hag a fière allure avec l'ailier marocain Hakim Ziyech, ou les buteurs Kasper Dolberg et le vétéran Klaas-Jan Huntelaar.

"L'objectif est clairement de renouer avec le titre (le dernier remonte à 2014, une éternité pour l'Ajax) et d'atteindre la phase de poules de la Ligue des champions", a indiqué Overmars.

Pour cela, il faudra devancer le champion sortant, le PSV, dont la politique est désormais aux antipodes de celle du nouvel Ajax puisque le club d'Eindhoven a décidé de miser de plus en plus sur son centre de formation.

Il y consacre 5 millions d'euros de son budget estimé à 75 millions.

Et cette saison, la formation du sud des Pays-Bas repart presque d'une page blanche.

Le PSV a perdu à la fois son entraîneur (Philipp Cocu, titré trois fois ces quatre dernières années, est parti à Fenerbahçe), son directeur technique et son responsable de la formation. L'effectif, lui, est resté quasiment inchangé.

Le nouvel entraîneur se nomme Mark van Bommel. L'ancien joueur de Barcelone, du Bayern et du... PSV a fait sa formation au sein du club ces cinq dernières années, gravissant les échelons du centre de formation jusqu'à mener les U19 au titre national la saison passée.

"Au PSV, nous formons nos joueurs mais aussi nos entraîneurs", note fièrement le directeur général Toon Brands.