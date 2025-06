L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif informe les ministres des AE de l’OCI de ses initiatives humanitaires en faveur des Palestiniens

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a informé les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), réunis samedi à Istanbul pour la 51e session de leur Conseil, de ses initiatives humanitaires continues en faveur des Palestiniens à Al-Qods et à Gaza.



Dans un document distribué aux chefs de délégation et aux représentants des organisations participant à cette rencontre de deux jours (21-22 juin), l’Agence, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique qu’elle poursuit, sur Hautes Instructions Royales, la mise en œuvre d’initiatives humanitaires sur le terrain au profit des Palestiniens, notamment dans le contexte des conséquences de la guerre en cours dans la bande de Gaza.



A cet égard, l’Agence a distribué, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, des aides alimentaires au profit de 850 familles parmi les plus nécessiteuses à Al-Qods et dans la bande de Gaza. Le document fait également état du lancement d’une campagne de distribution de farine, de diverses denrées alimentaires et d’eau potable au profit de 1.000 familles à Gaza.



Par ailleurs, en coordination avec le ministère palestinien du Développement social, l’Agence a entamé les préparatifs nécessaires pour la production de prothèses pour 23 enfants amputés à la suite de la guerre, dans le cadre de la première phase d’un programme visant à couvrir 300 cas, en partenariat avec des associations marocaines.



L’Agence a également lancé, en partenariat avec des associations locales à Gaza, un programme de prise en charge de 500 orphelins ayant perdu leurs parents dans la guerre, comprenant une allocation mensuelle, un soutien social lors des occasions religieuses et une aide supplémentaire à chaque rentrée scolaire.



Le document précise, en outre, que l’Agence, en collaboration avec d’autres partenaires, a mis en place une clinique psychologique pour assurer un accompagnement au profit des enfants amputés et des orphelins pris en charge, qui nécessitent un suivi spécialisé.



L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif prend part aux travaux de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, ouverts plus tôt dans la journée, avec une délégation conduite par le directeur chargé de la gestion de l'Agence, Mohamed Salem Cherkaoui.