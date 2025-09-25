L'Afrique pointe au cœur des initiatives internationales impulsées par SM le Roi


Jeudi 25 Septembre 2025

L'Afrique pointe au cœur des initiatives internationales impulsées par SM le Roi
L’Afrique, profondeur stratégique et prolongement naturel du Maroc, pointe au cœur des initiatives internationales lancées sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, à New York, le chef du gouvernement.

"Sa Majesté le Roi a placé notre continent au centre d’une vision stratégique aux contours bien définis pour une Afrique unie et prospère, et ce dans le plein respect de son identité, tout en s’ouvrant sur des partenariats internationaux équilibrés", a indiqué M. Akhannouch dans la déclaration du Maroc au débat général de la 80è Assemblée générale de l’ONU.

Il a relevé que cette ambition est incarnée par le processus de Rabat sur les États Africains Atlantiques (PEAA), qui se veut un projet civilisationnel basé sur une nouvelle solidarité géopolitique, expliquant que ce processus va permettre de transformer la façade atlantique africaine en hub de sécurité, de stabilité et d’opportunités socio-économiques.

Dans la même veine, il a cité le projet du Gazoduc Afrique-Atlantique comme illustration parfaite de cette vision perspicace, qui suscite de l’attention à l’échelle internationale, ajoutant que cette initiative apporte des réponses concrètes aux défis liés à l’énergie, l’économie et le climat et met en évidence une Afrique intégrée dans l’économie mondiale.

Le Chef du gouvernement a, de même, indiqué que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse de souligner que l’Afrique doit transformer ses défis "en opportunités de développement et de croissance, valoriser ses atouts, faire prévaloir sa vision de son propre développement et prendre le contrôle complet de sa destinée".

Et M. Akhannouch de conclure que l’Afrique s’affirme désormais comme un espace de renouveau et d’innovation, à la faveur d’une série d’initiatives et de projets structurants qui accélèrent son intégration dans le système mondial.
 


