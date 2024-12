L’ASFAR, le Raja et la RSB à l’heure africaine

Pour le compte de la troisième manche de la phase de poules (GP : B) de la Ligue des champions, les deux représentants du football national auront à se produire en dehors de leurs bases.



Ainsi, samedi à 14h00, l’ASFAR affrontera au stade des Martyrs à Kinshasa l’équipe de Maniema, rencontre qui sera sifflée par l’arbitre somalien Omar Abdelkadir Artan. Les Militaires, qui occupent la pole position de ce groupe avec 4 points, sont tenus à bien négocier ce cap en vue de préserver leurs chances de qualification intactes, sachant que lors de la seconde journée, l’adversaire congolais avait fait match nul (1-1) avec le Raja.



A propos des Verts, ils seront dimanche (14h00) attendus de pied ferme au Lucas Masterpieces Moripe Stadium par la redoutable formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Avec un seul point au compteur, les Casablancais n’auront pas droit à la moindre erreur, sinon c’est la sortie par la petite porte qui se profile.



En Coupe de la Confédération (3ème journée-groupe B), la RSB accueillera, dimanche à 20 heures au stade municipal de Berkane, le Stade Malien. Les Berkanis, doubles lauréats de l’épreuve et qui restent sur deux victoires de rang, partiront une fois encore avec les faveurs des pronostics et sont bien outillés pour assurer leur qualification au prochain tour avant l’entame de la phase retour.



A noter que l’autre match de ce groupe est prévu également dimanche à 14 heures et opposera les Angolais de CD Luanda Sul aux Sud-Africains de Stellenbosch.



T.R