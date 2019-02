L'ASFAR et le Rachad Bernoussi dominent les débats

Dans le cadre de son programme d'action au titre de la saison 2018-2019, la Fédération Royale marocaine des luttes associées a organisé en fin de semaine à la salle omnisports Driss Chakiri à El Jadida, le Championnat national de lutte seniors dans ses deux styles, à savoir la lutte gréco-romaine et la lutte libre .

Cette manifestation sportive s'est caractérisée par la participation de tous les clubs affiliés à la fédération et a été l’occasion pour le directeur technique national de superviser des lutteurs en mesure de représenter le Maroc lors des prochaines échéances, à savoir le Championnat d'Afrique des nations de Tunis du 26 au 31 mars et les Jeux africains au Maroc au mois d'août prochain.

Pour leur part, les arbitres fédéraux et internationaux ont bénéficié d'un stage en vue d'assimiler les nouvelles modifications introduites par l'UWW (United.World.Wresling).

Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette manifestation soit une réussite à tous les niveaux.

Sur les deux tapis de la salle Chakiri, les compétiteurs aussi bien locaux que Marocains résidant en France ont fait preuve d'une discipline et d'un fair-play exemplaires.

La compétition a duré deux jours et a vu la domination des sociétaires de l'ASFAR dans la lutte gréco-romaine suivis de ceux du club Abtal Almadina et du Rachad Bernoussi.

Pour ce qui est de la lutte libre, l’ASFAR s’est également adjugé la première place devant Rachad Bernoussi et Abtal Almadina.

Ce championnat s'est clôturé par une cérémonie de remise des diplômes et médailles en présence du président de la FRML Fouad Meskout et de nombreuses personnalités.

Rendez-vous donc le week-end prochain, toujours dans la salle Driss Chakiri, pour le championnat national juniors.