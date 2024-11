L’ASFAR en finale de la LDC féminine de la CAF

Deux ans après...L'AS FAR retrouve la finale de la Ligue des champions féminine de la CAF, en domptant le club égyptien de FC Masar (2-1), mardi au stade El Abdi à El Jadida.



Favorites sur le papier, les championnes du Maroc en titre étaient bien déterminées à poursuivre l'aventure. Pas question de laisser quoi que ce soit au hasard ! Dès le coup d'envoi de la rencontre, elles se sont montrées très concentrées.

Cette intensité s'est rapidement traduite sur le terrain. A la 11ème minute, les Militaires ont ouvert le score par Safa Banouk.



Relâchées, un peu trop, après cette ouverture du score, les protégées d'Amine Alioua se sont fait surprendre. Sandrine Niyonkuru, bousculée dans la surface de réparation par Hajar Said, a obtenu un penalty. Son face-à-face avec Khadija Er-Rmichi a tourné en faveur de la Marocaine qui a splendidement repoussé la tentative de l'avant-centre burundaise de FC Masar.



L'AS FAR a failli creuser l’écart, mais ses actions dangereuses ont été contrées par la défense égyptienne. Doha El Madani et Sanaa Mssoudy ont été dynamiques mais ont manqué de réalisme.



Sans avoir l'air de trop forcer, les coéquipières de Nouhaila Benzina, sereines et expérimentées, ont parfaitement géré la deuxième mi-temps. Le FC Masar n'a guère trouvé la faille qui mène droit au but.

Elles ont joué en profondeur, attaqué de gauche et de droite, mais le bloc défensif militaire, assez agressif et compact, a exercé un bon pressing sur la porteuse du ballon.



Au temps additionnel, l'arbitre de la rencontre, la Namibienne Antsino Twanyanyuwa, a accordé, après recours à la VAR, un penalty aux Egyptiennes transformé par Maya Ehab.

Ne baissant pas les bras après ce but inscrit contre le cours du jeu, les Militaires ont doublé la mise par la “Goleador” Doha El Madani à la transformation d'un coup franc splendide du côté gauche.



En finale, l'équipe de la capitale retrouve le TP Mazembe coaché par la Marocaine Lamia Boumehdi. Les deux formations s'étaient rencontrées au premier tour. La victoire était marocaine (3-1).



Les Congolaises de TP Mazembe se sont qualifiées à la finale en battant les Nigérianes d’Edo Queens sur le score de 3 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire: 1-1), en demi-finale disputée mardi au stade Larbi Zaouli à Casablanca.



C'est la deuxième fois que les Militaires se qualifient en finale après 2022... Leur année de sacre. Elles auront, ainsi, l'occasion, d'égaler le record de titres détenu par les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns (2).



A l’issue de ce match, l'entraîneur de l'AS FAR, Mohamed Amine Alioua, a souligné que son équipe croyait à la victoire face au FC Masar, notant que la finale contre le TP Mazembe sera "totalement différente" du match du premier tour contre le même adversaire.



Il a indiqué lors de la conférence de presse d'après-match que les joueuses de l'AS FAR ont su gérer la pression tout au long de la rencontre notamment après avoir encaissé un but surprenant dans les dernières minutes.



Il a relevé que l'expérience est déterminante dans ce type de match.

Par ailleurs, le coach de l'AS FAR a salué les prestations de la gardienne Khadija Er-Rmichi, décisive depuis le début de la compétition et qui a arrêté un penalty lors de ce match.



Quant à la finale contre le TP Mazembe, Amine Alioua a fait savoir que l'AS FAR gardera le même état d'esprit et jouera pour hisser haut le drapeau national, garder le trophée à la maison et honorer les attentes du public marocain.

Pour sa part, Khadija Er-Rmichi, désignée meilleure joueuse du match, s'est dite heureuse et honorée de retrouver la finale au Maroc, qualifiant sa récompense de "résultat d'un travail collectif".



De son côté, le coach du FC Masar, Ahmed Ramadan, s'est dit satisfait de la prestation de son équipe qui découvre cette compétition pour la première fois. "Nous avons joué contre une équipe forte, expérimentée et bien motivée", a-t-il dit.

"Je n'ai pas de regrets, nous avons atteint la demi-finale et il nous reste encore une petite finale à jouer ", a-t-il ajouté.