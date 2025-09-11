L’AS FAR pour confirmer son retour au-devant de la scène

Revenue depuis 2020 au devant de la scène nationale et continentale, l’AS FAR aborde la saison 2025-2026, qui démarre le 12 septembre, comme une étape de plus dans ce qui semble un nouveau cycle glorieux qui se profile, après une disette de dix années, et que les composantes du club militaire oeuvrent à maintenir et à booster.



Après l’époque faste du début de ce siècle, marquée par deux titres du championnat national (2005 et 2008), en plus de cinq Coupes du Trône (2003, 2004, 2007, 2008, 2009) et une Coupe de la Confédération en 2005, le club de la capitale, vice-champion, vit en pleine relance, avec un sacre en Coupe en 2020 et un titre de championnat en 2023, mais surtout un rôle de premier plan en ces cinq dernières années (2e en 2025 et 3e en 2021 et 2022 en championnat).



C’est dans la continuité de ce retour en force, qui augure un nouveau cycle d’or, que s'inscrivent les préparatifs des Militaires pour une saison qui s’annonce chargée, avec des engagements nationaux (championnat et coupe) et continentaux (Ligue des champions), mais surtout un calendrier encombré par une multitude d'événements phares, comme la CAN-2025 au Maroc, la Coupe arabe des nations et le Mondial-2026, ce qui pose un sérieux défi en termes de gestion de l’effort et de la récupération.



A cette fin, la direction du club mise sur la continuité, tout en apportant du sang neuf à l’effectif.



A ce propos, Frédéric Hebert, directeur sportif de l’AS FAR, affirme que pas mal de travail a été entrepris pendant cette intersaison, à commencer par le prolongement du contrat du coach principal, Alexandre Santos, qui est arrivé au club à la mi-février, et "qui a maintenant, fait-il remarquer, une connaissance parfaite de notre effectif".



L’effectif est conçu de manière à "conserver la forte ossature de notre équipe et de la bonifier d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif", explique M. Hebert dans une interview publiée sur les réseaux sociaux de l’AS FAR.



Pour définir les contours du prochain effectif, il a fallu "travailler de manière collégiale, bien évidemment avec la gouvernance du club, le président et le vice-président, le coach et son adjoint, et la direction sportive", a-t-il fait savoir.

Cette tendance s’est concrétisée par un mercato d’été particulièrement animé, mais avec une logique bien particulière.



"On a fait 12 recrues en équipe première, avec toujours la même idée d'un tiers de jeunes joueurs, un tiers de joueurs confirmés et un tiers de joueurs expérimentés", précise le directeur sportif du club militaire.



Les nouvelles recrues sont, ainsi, Younes Abdelhamid (en provenance de Saint-Etienne/France), Marwan El Ouadni (Umm Salal SC/Qatar), Reda Tagnaouti (Moghreb Tétouan), Hamza Khaba (Al-Arabi/Koweït), Reda Slim (prêté par Al Ahly SC/Egypte), Souleymane El Bouchqali (Renaissance Zemamra), Mohcine Bouriga (FC Sion/Suisse), Taoufiq Razko (JS Soualem), le Tunisien Achref El Habbassi (CS Sfaxien/Tunisie), Nouh El Abd (FC Nouadhibou/Mauritanie), Jamal Chammakh (Hassania d'Agadir) et Ayoub Aït Khassou (Raja de Béni Mellal).



La direction de l’AS FAR a également opté pour l’intégration de joueurs de l’équipe espoir dans l’effectif professionnel. C’est le cas de Zineddine Kebdani, Mouad Boughezane, Hakim Msabahi, Achraf Miso et Omar El Khattab.



Par là, "on veut aussi montrer que les fondations du club sont costaudes et qu'on a la capacité de pouvoir former des joueurs pour notre équipe première", commente M. Hebert.

En revanche, le club a dû se séparer de plusieurs joueurs. "On a aussi ce besoin, bien évidemment, de vendre des joueurs, puisque maintenant l’AS FAR est un club qui est énormément regardé, énormément scouté. Donc, on met aussi tous ces joueurs-là en visibilité pour, à terme aussi, qu'ils aient la capacité de pouvoir être transférés", explique-t-il.



Sur ce registre, on note le départ du Congolais Joel Beya, transféré à titre de prêt au club bahreïni d’Al-Khaldia FC, d’Amine Zouhzouh, qui a rejoint le club qatari d’Al-Wakra, Hatim Es-Saoubi (KAA La Gantoise/Belgique) et d’Akram Nakkach (Khor Fakkan SSC/Emirats arabes unis), en plus de Hicham Boussefiane (Marbella FC/Espagne), Henock Inonga (Kuwait SC), Et-Tayeb Boukhriss (Renaissance Berkane), Larbi Naji (COD Meknès) et du Mauritanien El Hassan Houbeib.



Côté préparation, l’AS FAR a mené deux stages, l’un à El Jadida et l’autre à Benslimane, avant de poursuivre les entraînements au centre de Maâmora.



Cette préparation a été ponctuée par des matches amicaux, notamment contre le Maghreb de Fès (1-1), le Difaâ d’El Jadida (victoire 5-2), l’Olympic de Safi (victoire 1-0), le Kawkab de Marrakech (1-1), la Renaissance de Berkane (0-0), ainsi que le FUS à trois reprises (défaite 1-0 et deux victoires 1-0).



L’AS FAR débute la saison par un duel local contre l’Union Yaacoub El Mansour, fraîchement promue en D1. Les Militaires devront aussi entamer la Ligue des champions d'Afrique, en défiant le club gambien de Real de Banjul, au premier tour préliminaire, prévu en matches aller-retour les week-ends des 19–21 septembre et 26–28 du même mois.