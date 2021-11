Kitesurf: Consécration de l’Italien Cozzolino et de la Française Delannoy sacrés champions

L' Italien Airton Cozzolino, chez les hommes, et la Française Capucine Delannoy, chez les dames,se sont adjugé, dimanche à Dakhla, le 11ème Championnat du monde de kitesurf "Prince Moulay El Hassan", organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI. L'Italien a été sacré champion en s’emparant de la tête du classement général, devant le Brésilien Pedro Matos, qui a terminé deuxième, et son compatriote Sebastian Ribeiro, qui a complété le podium. Chez les dames, la Brésilienne Marcela Witt a pris la deuxième place, derrière Delannoy, tandis que la Suédoise Johanna Catarina et l'Australienne Perry Robert, ont partagé la troisième place. Il a souligné que son sacre au championnat du monde à Dakhla est le fruit de grands efforts, considérant que cette victoire lui donnera plus de confiance lors des prochaines échéances. Ce championnat s'est déroulé dans une superbe ambiance, d'autant plus que les compétitions ont eu lieu surla plage de Foum Labouir, qui figure parmi les meilleurs sites permettant la pratique des sports nautiques, a-t-il ajouté. Il est à rappeler que l’Australien James Carew et sa compatriote Perry Robert avaient déjà remporté le titre mondial lors de cette étape en étant leaders du classement mondial. Ont participé à cet événement devenu un étape essentielle pour les férus des sports de glisse, des champions aguerris, issus de plusieurs pays, dont le Brésil, l’Australie, le Canada, la France, l’Italie, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et le Cap-Vert.