Tous les ans que Dieu fait, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, est célébrée le 24 mars. Le thème de la Journée pour cette année est « Recherche ! Des leaders, pour un monde sans tuberculose ». Il interpelle les leaders toutes tendances confondues, non seulement sur le plan politique mais aussi à tous les niveaux ainsi que tous les protagonistes concernés de près ou de loin par ce fléau qui, chaque jour, fait près de 5000 victimes à travers le monde, à œuvrer pour mettre fin à la tuberculose dans leur propre domaine de travail.

La tuberculose est une maladie infectieuse du poumon et de ses membranes. Contagieuse, elle est la conséquence directe de l'infection par le bacille de Koch, mais seul un porteur de ce bacille sur dix finit par développer la maladie. Les conditions de vie précaires sont favorables à l'émergence de la maladie.

Catégorisée dans les 10 premières causes principales de décès dans le monde, (les chiffres en 2016 de cette maladie selon l’OMS indiquaient que le nombre de cas de tuberculose dans le monde s’élevait à 10,4 millions, dont 1,8 million de décès) la tuberculose continue au Maroc de faire des ravages sournoisement touchant particulièrement les régions les plus urbanisées et les plus peuplées. Casablanca et sa région sont la principale victime de cette calamité et contrairement à ce que puisse laisser supposer la géographie du Royaume, c’est le Nord du pays (Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, etc.) qui vient en seconde position dans ce classement pour le moins funeste. Vient ensuite la capitale et sa région. A elles seules ces trois régions totalisent bien plus de 40% de cas recensés. L’autre moitié du gâteau, si l’on peut dire, est éparpillée entre le Sud, le centre et l’Oriental (Souss-Massa, Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Beni-Mellal-Khénifra, etc.).

Si le ministère de la Santé, du temps de Houssaine Louardi, avait mis en place un programme national de lutte contre la tuberculose qui s’appuie sur le principe de l’accès gratuit de tous les patients atteints de cette maladie aux prestations de diagnostic et de traitement (entre 6 et 24 mois au maximum) dans l’ensemble des établissements relevant du ministère, il reste qu’aujourd’hui les actions et les investissements sont loin d’être à la hauteur de la rhétorique politique au regard du site de l’autorité (http://www.sante.gov.ma) où l’on cultive bien plus le culte de la personnalité qu’une information en la matière.

On est donc bien loin de l’engagement pris à l’échelle mondiale pour éradiquer l’épidémie d'ici 2030. La tuberculose est donc plus que présente au Maroc ! Ce sont plus de 30.000 mille nouveaux cas qui sont détectés chaque année, tuant bon mal an entre 500 et 700 personnes et selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on avance même jusqu’à 3400 personnes, quand les malades sont atteints aussi du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). En effet, il est bon de savoir que le VIH et la tuberculose forment une association meurtrière. La tuberculose est une cause majeure de mortalité chez les personnes VIH-positives.