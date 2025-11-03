Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Jouable pour les clubs marocains

Tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions de la Coupe de la CAF

Mardi 4 Novembre 2025

Jouable pour les clubs marocains
Jouable pour les clubs marocains
Autres articles
Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique 2025/2026 a eu lieu, lundi, dans les studios du partenaire télévisuel de la Confédération africaine de football (CAF), SuperSport, à Johannesburg.

Ce tirage au sort, animé par les stars du football africain Alexander Song et Christopher Katongo, a placé la Renaissance Sportive de Berkane dans le groupe A, aux côtés des Egyptiens de Pyramids FC, des Nigérians de Rivers United et des Zambiens de Power Dynamos FC.
Le club AS FAR sera, quant à lui, dans le groupe B, avec Al Ahly (Egypte), Young Africans (Tanzanie) et JS Kabylie (Algérie).

Le groupe C comprend MamelodiSundowns (Afrique du Sud), Al Hilal FC (Soudan), MC Alger (Algérie) et FC Saint-Eloi Lupopo (République démocratique du Congo).
Le groupe D est composé de l’Espérance sportive de Tunis (Tunisie), Simba SC (Tanzanie), Atlético Petróleos de Luanda (Angola) et Stade Malien (Mali).

Plus tôt dans la journée, la CAF avait dévoilé la nouvelle identité visuelle de ses compétitions continentales de clubs, à savoir la Ligue des champions d’Afrique TotalEnergies et la Coupe de la Confédération africaine TotalEnergies.
Par ailleurs, le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF 2025/26 s'est déroulé également lundi.

Ce tirage au sorta placé l’Olympique Club de Safi dans le groupe A, aux côtés de FC San Pedro (Côte d’Ivoire), Djoliba AC (Mali) et l’USM Alger (Algérie).
De son côté, le Wydad de Casablanca, de retour sur la scène continentale, évoluera dans le groupe B, en compagnie de AS Maniema Union (RDC), Azam FC (Tanzanie) et Nairobi United FC (Kenya).

Le groupe C comprend le CR Belouizdad (Algérie), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), AS Otohô (Congo) et Singida Black Stars (Tanzanie).
Enfin, le groupe D est composé de Zamalek SC et Al-Masry SC (Egypte), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) et Zesco United (Zambie).

Libé

Lu 126 fois

Tags : clubs marocains, Ligue des champions de la Coupe de la CAF, phase de poules, Tirage au sort

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Nawal El Moutawakel reçoit le Prix Nord-Sud du Conseil de l’Europe

31/10/2025

Un derby à mourir d’ennui

31/10/2025

Achraf Hakimi, l’infatigable guerrier, marque une halte

30/10/2025

Le Tour international de la Marche Verte à moto fait escale à Guelmim

03/11/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication