João Paulo Correia : La candidature Maroc-EspagnePortugal promeut l' union des cultures par le sport

La candidature conjointe Espagne-Maroc-Portugal pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 est une opportunité pour promouvoir les valeurs de "solidarité et de paix entre les peuples" et d'’’union des cultures par le sport’’, a souligné le secrétaire d'Etat portugais à la Jeunesse et aux sports, João Paulo Correia.



S'exprimant, mercredi à Séville, lors du Sommet mondial du football 2023 (WFS), le ministre portugais a mis en avant les points forts de ce projet solide de candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030, affirmant que "c’est la première candidature du genre entre les deux rives de la Méditerranée, l’Afrique et l’Europe".



"Les trois pays sont unis dans une candidature née à l’initiative de leurs fédérations nationales de football, avec le soutien de leurs gouvernements", a-t-il relevé dans des déclarations rapportées par les médias, mettant en avant la culture footballistique '’très répandue’’ dans ces trois nations et la qualité de leurs infrastructures sportives.



Pour le responsable gouvernemental portugais, ce projet commun ambitionne, ainsi, de contribuer à célébrer les valeurs du sport, à travers un Mondial axé sur la durabilité sociale, économique et sportive.



D'après M. Correia, il s'agit d'unir les différentes cultures par le sport, qui demeure une "force sociale qui brise les frontières et les barrières linguistiques", ajoutant que l'engagement des gouvernements, des fédérations sportives et de la société en général est essentiel dans ce cadre.



SM le Roi Mohammed VI a annoncé la candidature conjointe du Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du monde 2030, le 14 mars à Kigali, dans un message à l'occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).



La Commission tripartite Espagne-Maroc-Portugal de candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 a tenu, le week-end dernier, sa première réunion à Madrid. La prochaine réunion de travail aura lieu le 4 octobre prochain à Rabat, en présence des présidents des trois Fédérations.