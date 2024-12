Jeux olympiques scolaires : Les lauréats de l'édition Manama-2024 célébrés à Rabat

Une cérémonie d'excellence scolaire a été organisée, samedi à Rabat, pour célébrer les lauréats des Jeux Olympiques scolaires (Gymnasiade-2024), tenus à Manama au Bahreïn du 22 au 31 octobre dernier.



Organisée par la Direction de la promotion du Sport scolaire en coopération avec la Fédération royale marocaine du sport scolaire, cette cérémonie a mis à l'honneur les champions qui se sont distingués lors des diverses manifestations sportives scolaires, au même titre que les directions régionales et les établissements qui disposent des cursus "sport/études".



Cette cérémonie, qui a également célébré les élèves qui ont bénéficié des bourses d'excellence scolaire et sportive, vise à motiver ces jeunes et les cadres éducatifs qui brillent dans les activités sportives scolaires.



Dans une allocution de circonstance, le Secrétaire général du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Younes Shimi, a souligné que la célébration des élèves qui ont brillé dans le sport scolaire est le fruit des efforts fournis par divers acteurs œuvrant pour la promotion du sport scolaire qui reste un moyen qui prône des valeurs nobles et promeut le travail d'équipe, la discipline, la tolérance et le respect. Il a ajouté que le ministère accorde une importance particulière au sport scolaire afin d'en élargir la base et d'améliorer les conditions de sa pratique pour briller lors des différentes compétitions, conformément aux Hautes directives Royales.



Lors des Jeux Olympiques scolaires 2024, le Maroc avait remporté 45 médailles (16 en or, 12 en argent et 17 en bronze), occupant, ainsi, la première place parmi les pays africains et arabes ayant pris part à cet événement organisé sous l'égide de la Fédération internationale du sport scolaire.