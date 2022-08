Jeux de la solidarité islamique: Journée mi-figue mi-raisin pour le contingent national

L’athlétisme s’en sort bien

Les athlètes marocains engagés dans les différentes épreuves d’athlétisme ont décroché quatre médailles, dont une en or, mercredi dans le cadre des 5èmes Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent à Konya, en Turquie. Ainsi, Abderrafia Bouassel a décroché la médaille d’or du 3000 m steeple en 9min 56sec 77/100, tandis que Hafid Rizki est arrivé 3ème lors de l’épreuve du 800 m avec un chrono de 1min 48 sec 21/100. L’athlète marocaine Ikram Ouaaziz a décroché le bronze au 3000 m steeple en 9min 57sec 18/100. Sa compatriote Sara El Hachimi a, également, remporté le bronze du 400 m avec un chrono de 54sec 32/100. Dans une déclaration à la presse, le médaillé d’or du 3000 m steeple, Abderrafia Bouassel, a fait savoir que ce sacre est le fruit d’un travail continu avec son entraîneur Karim Tlemsani, qui entraîne également le champion olympique Soufiane El Bakkali. Il a ajouté que cette médaille d’or est importante, car elle intervient après son échec à participer au championnat du monde d’Eugene aux Etats-Unis.



Trois médailles en taekwondo

Le Marocain Abdelbasset Wasfi a décroché la médaille d’or en taekwondo (-63 kg), tandis que Safia Salih (-67 kg) et Nezha El Assal (-49 kg) ont remporté la médaille de bronze, au terme des finales disputées mercredi à la salle couverte du 19 Mai. Abdelbasset Wasfi a remporté le précieux métal aux dépens du Turc Hakan Rechber par 2 à 0. Safia Salih s’est, quant à elle, inclinée face à l'Azerbaïdjanaise Arizova Farida, sur le score de 2-0, tandis que sa compatriote Nezha El Assal a été battue, en demi-finale, par l’Iranienne Soltana Ghazali (2-0).



Du bronze dans le sport boules

Le Maroc a remporté quatre médailles de bronze dans les épreuves de sport boules. Ainsi, Bouchra Lefhal Alaoui a décroché le bronze dans l’épreuve du tir progressif, tandis que Yassine Ouinaxsi est arrivé 3ème au tir de précision. Les deux autres médailles ont été décrochées par Bouchra Lefhal Alaoui et Saad Arguiel au tir en relais mixte. Saad Arguiel a, également, décroché le bronze au tir progressif.



Défaite des U23

L’équipe nationale de football U23 s’est inclinée face à son homologue saoudienne sur le score de 2 buts à 0 en match du groupe A, disputé mercredi au stade la République. Les réalisations de l’Arabie Saoudite ont été l’œuvre de Ziyad Al Johani (45+2) et Turki Al Mutairi (90+3). Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre, le sélectionneur national, Hicham Dmii, a indiqué que «les éléments nationaux ont bien entamé la rencontre en créant plusieurs occasions. Nous avons bien géré le début de la rencontre, mais nous avons encaissé un but à la fin de la première période». «Nous avons procédé à plusieurs changements pour revenir à la marque. Nous avons eu une bonne réaction en seconde période en créant plusieurs occasions, que nous n’avons pas transformées en buts, notamment face à la brillante prestation du gardien saoudien et la maladresse de nos attaquants», a-t-il expliqué. Il a fait savoir que les éléments nationaux ont manqué d’efficacité offensive lors de cette rencontre, soulignant que «l’équipe nationale va travailler pour combler ses lacunes lors du prochain match, même si elle ne dispose pas d’assez de temps ». L’équipe nationale U23 affrontera vendredi l’Azerbaïdjan.



Elimination du Sept national

L’équipe marocaine de handball a été éliminée après sa défaite face à l’Arabie Saoudite sur le score de 25 à 29, en match du groupe A disputé mercredi à la salle couverte Selcuklu. Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre, le sélectionneur national, Noureddine Bouhaddioui, a indiqué que les éléments nationaux ont été combatifs sur le terrain et ont réussi à terminer la première période en leur faveur, ajoutant que "la perte de beaucoup de balles de but nous a sanctionnés, tout en permettant à l’Arabie Saoudite de revenir au score". Il a expliqué que "l’Arabie Saoudite a disputé ce match avec l’équipe A qui a une grande expérience dans ce genre de compétitions", relevant que l’équipe nationale du Maroc est constituée de cinq joueurs ayant pris part au Championnat d’Afrique et les autres sont de nouveaux éléments qui jouent pour la première fois un match de cette ampleur. Lors du premier match, le Maroc s’était incliné face au Qatar (20-22).