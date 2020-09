Jaime Pacheco nouvel entraîneur du Zamalek

L' entraîneur portugais Jaime Pacheco est arrivé samedi auCaire pour entamer son deuxième mandat en tant qu'entraîneur du quintuple champion d'Afrique, le Zamalek. Pacheco, qui a auparavant dirigé le Zamalek entre octobre et décembre 2014, succède au Français Patrice Carteron, qui a démissionné de manière inattendue plus tôt ce mois-ci pour rejoindre la formation saoudienne d’Al Taawun. «Je suisrevenu en Egypte parce que j'aime Zamalek. Mon objectif est de gagnerla Ligue des Champions de la CAF », a déclaré le Portugais aux journalistes à son arrivée. A62 ans, Pacheco a entraîné au Portugal, notamment l’équipe de Boavista qu'il a conduit vers le titre de Primeira Liga en 2000-2001. Il a également eu des expériences avec Majorque (Espagne),Al Shabab (Arabie Saoudite),Beijing Guoan et Tianjin Teda (Chine). Le Zamalek occupe actuellement la deuxième place au classement de la Premier League égyptienne déjà remportée parl'éternelrivalAlAhly. LesWhite Knights affronteront le Raja de Casablanca lors des demi-finales de la Ligue des champions de la Total CAF 2019-2020 prévues en octobre.