JO de Tokyo: La sélection nationale de taekwondo en stage à Ifrane

L’ équipe nationale de taekwondo est en stage de préparation jusqu’au 19 février au centre de l’Université Al Akhawayn à Ifrane, en prévision des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Organisé en collaboration avec le Comité national olympique marocain et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ce stage connaît la participation de seize taekwondoïstes qui seront supervisés par l’entraîneur national David Sicot et ses adjoints Mourad Essabbagh, Amine Rkiza et Faouzi Rachidi, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de taekwondo. Voici, par ailleurs, la liste des taekwondoïstes convoqués pour prendre part à ce stage : Dames : Nada Laaraj (-57 kg), Oumaima Bouchti (-49 kg), Safia Saleh (-57 kg), Rabab Ouhadi (-49kg), Meryem Khoulal (-57 kg), Soukaina Saheb (-49 kg), Sanae Maiza (-62 kg), Basma Touijer (-57 kg), Nissrine Bouchti (-52 kg) et Yousra Defaa (49 kg). Hommes : Achraf Mahboubi (-80 kg), Ayoub Bassel (+80 kg), Soufiane Asbi (-80 kg), Abdelbasset Ouasfi (- 63 kg), Réda Dahbi (-78 kg) et Saib Houssam Eddine (-78 kg).