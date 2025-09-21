Italie : La Juventus Turin ralentit, l'AC Milan enchaîne

La Juventus Turin, tenue en échec par Vérone (1-1), a laissé filer ses premiers points en Championnat d'Italie samedi, tandis que l'AC Milan a enchaîné face à l'Udinese (3-0) une troisième victoire de suite grâce à un doublé de Christian Pulisic.

La Juve est passée seule en tête de la Serie A, mais Igor Tudor et ses joueurs n'avaient pas le coeur à célébrer ce statut de leader.



L'entraîneur croate ne décolérait pas contre l'arbitrage à l'issue du match, qualifiant d'"honteuse" la décision d'accorder un penalty, pour une main turinoise dans la surface, à Vérone, transformé par Gift Orban (44e), en réponse à l'ouverture du score (19e) par Francisco Conceiçao.



L'avant-centre nigérian, passé par l'OL, a été le protagoniste de l'autre tournant du match, un coup de coude donné au visage de Federico Gatti qui aurait dû lui valoir un carton rouge selon Tudor.

"C'est incompréhensible", a-t-il jugé, avant de reconnaître que son équipe avait "manqué d'énergie".



La semaine de la Juve n'a pas été de tout repos: samedi dernier, elle a renversé l'Inter en championnat pour s'imposer 4-3, puis mercredi, elle a arraché un nul improbable (4-4) en Ligue des champions face à Dortmund avec deux buts dans le temps additionnel.



"Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient", a insisté le technicien croate dont l'équipe est leader de Série A avec dix points, mais peut être dépassée par le champion en titre Naples (2e, 9 pts) qui reçoit lundi le promu Pise.



Pourtant privé de son gardien français Mike Maignan, blessé à un mollet, et de son entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, l'AC Milan n'a pas tremblé sur le terrain de l'Udinese.



Pulisic, opportuniste dans la surface de répération, a donné l'avantage à son équipe à la 39ème minute. Au retour des vestiaires (46e), l'international français Youssouf Fofana a doublé la mise de près, avant que Pulisic me mette définitivement l'Udinese KO (53e).



Le camouflet de la première journée, une défaite à domicile contre un promu, la Cremonese, semble loin. Les Rossoneri qui n'ont encaissé aucun but lors des trois derniers matches, sont troisièmes avec neuf points, sur les talons de la Juve.



"Ce groupe a plus d'expérience avec des joueurs comme Modric et Rabiot, on doit enchaîner", a espéré Pulisic.