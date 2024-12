Ismaïl Saibari double buteur face à Utrecht

L’international marocain Ismaïl Saibari a inscrit, dimanche, un doublé lors de la large victoire de son club, le PSV Eindhoven, en déplacement à Utrecht (2-5), dans le cadre de la 14e journée du championnat des Pays-Bas de football (Eredivisie).



Le milieu de terrain marocain a donné l'avantage aux siens dès la 12e minute de jeu en concluant une percée sur le flanc gauche de son coéquipier Noa Lang.



Le Belge Descotte a égalisé pour Utrecht sur penalty (34e, 1-1), mais les locaux ont encaissé un deuxième but signé Guus Til (54e), avant que Saibari ne revienne à la manoeuvre (70e). Les visiteurs vont frapper encore plus fort à deux reprises avant le sifflet final, grâce à Bakayoko (74e) puis Guus Til (90e+1).



Entre-temps, les locaux avaient réussi à réduire le score à 4-2 (88e).

Grâce à cette victoire, le PSV Eindhoven consolide sa position en tête du classement de l’Eredivisie avec 39 points, loin devant l’Ajax Amsterdam (32 pts) et Utrecht (31 pts).