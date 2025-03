Ismail El Fath chargé du développement de l’arbitrage marocain

L'arbitre international maroco-américain, Ismail El Fath, a été chargé par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) d’examiner les moyens de développement de l’arbitrage national.



Sa mission va consister à mener une expertise approfondie du système national de l’arbitrage, à identifier les forces et les faiblesses du secteur et à proposer des pistes d’amélioration.



L'annonce officielle de cette mission a été faite, mardi, lors d’une réunion tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, entre la Direction nationale d’arbitrage (DNA), la Commission centrale d’arbitrage (CCA) et la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), sous l’égide de la FRMF.



A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a souligné le rôle important de l’arbitrage dans les compétitions sportives et en particulier en football, ajoutant que le but de cette réunion est d’évaluer le niveau de l’arbitrage marocain dans la perspective de le développer davantage à travers la mise en place d’une feuille de route.



L’arbitrage sera toujours un sujet de débat que se soit au Maroc ou ailleurs, un débat dont l’intensité varie selon les résultats, a-t-il relevé, saluant le travail de la Direction nationale d’arbitrage pour le développement de ce domaine.



Il a souligné que la FRMF a fait appel à l’arbitre et expert international maroco-américain, Ismail El Fath, pour mettre en œuvre une évaluation de l’arbitrage national en coordination avec la Direction nationale d’arbitrage et la Commission centrale d’arbitrage, afin de mettre en place ladite feuille de route.



Dans une déclaration à la presse, Ismail El Fath s’est dit honoré de pouvoir travailler avec ses homologues marocains pour servir le sport national et mettre à leur disposition son expertise en arbitrage et en consulting dans ce domaine.



L’arbitre marocain est capable d’officier dans les plus grandes compétitions footballistiques internationales, a-t-il estimé, ajoutant que le développement de la pratique de football au Maroc et l’enthousiasme des supporters marocains imposent d’avoir un arbitrage de haut niveau.



Il a noté qu’il est important de procéder à une évaluation générale de toutes les composantes de l’arbitrage marocain en étroite collaboration avec la Direction nationale d’arbitrage et la Commission centrale d’arbitrage pour présenter de nouvelles idées et perspectives de développement en se basant sur les meilleures pratiques en la matière.



Devenu arbitre international en 2016, Ismail El Fath a officié dans plusieurs compétitions majeures, notamment la Coupe du monde U20 en 2019, la Coupe du monde des clubs en 2019, ainsi que la Coupe du monde au Qatar en 2022. Il a également dirigé plusieurs matchs de la Major League Soccer et de la Gold Cup de la CONCACAF.