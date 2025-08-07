Interpellation à Settat d’un élément imprégné de l’idéologie extrémiste de l’organisation terroriste “Daech”


Libé
Lundi 11 Août 2025

Interpellation à Settat d’un élément imprégné de l’idéologie extrémiste de l’organisation terroriste “Daech”
Autres articles
Le Bureau Central d’Investigations Judiciaires (BCIJ) a procédé, dans la matinée du dimanche 10 août, sur la base de renseignements fournis par la Direction générale de la Surveillance du Territoire, à l’interpellation d’un élément imprégné de l'idéologie extrémiste de l'organisation terroriste "Daech", âgé de 18 ans et qui s’activait à Douar El Amarna, dans la province de Settat.

Cette interpellation s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues pour neutraliser les menaces des organisations terroristes qui guettent la sécurité du Royaume et la sûreté des citoyens, indique le BCIJ dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu en question, qui a manifesté son intérêt pour la fabrication d’explosifs et des ceintures explosives, est soupçonné de préparer des attentats terroristes susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public, a ajouté la même source, notant que le mis en cause était en contact avec l’un des chefs maghrébins sur le terrain de l’organisation "Daech", qui l'a incité à exécuter un projet terroriste dans le Royaume et lui a fourni des références et des publications traitant de la manière de fabriquer des explosifs.

L’enquête préliminaire a également révélé que le suspect interpellé avait fait l’apologie, sur des plateformes médiatiques, de contenus portant sur des opérations terroristes exécutées par des combattants de "Daech" et d'autres incitant à l’exécution de projets subversifs.

Le mis en cause a été déféré devant le BCIJ où il a été placé en garde à vue pour approfondir l’enquête menée sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme, afin d’identifier tous les projets terroristes qui lui sont imputés et de déterminer ses éventuels liens à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, ce qui met en évidence la recrudescence des risques terroristes qui menacent le Royaume, conclut la même source.


Lu 76 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS