Le Maroc, "pays à l’honneur" du prochain "European Film Market" de Berlin

Le Maroc a été choisi comme "Country in Focus" (pays à l’honneur) de la prochaine édition du prestigieux European Film Market (EFM) de Berlin, l’une des trois principales plateformes mondiales de rencontre des industries internationales du cinéma et de l’audiovisuel, qui se tiendra du 12 au 18 février 2026 dans le cadre du 76e Festival international du film de Berlin (Berlinale).



Fort d’un riche patrimoine cinématographique, de cinéastes de renommée internationale et d’une communauté créative en plein essor, le Royaume a su s’imposer comme un acteur majeur sur la scène cinématographique mondiale, indiquent dans un communiqué les organisateurs de l’EFM, rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur.

Le Maroc s’est imposé comme un pont dynamique entre l’Afrique, le monde arabe et l’Europe, soulignent les organisateurs, rappelant que la participation du cinéma marocain à la Berlinale et à l’EFM remonte à plusieurs décennies.



Ces participations traduisent les liens étroits unissant le Royaume à l’industrie cinématographique internationale, les talents et les histoires marocains étant régulièrement mis en avant dans les programmes de la Berlinale et de l’EFM.

L’initiative “Country in Focus” de l’EFM met en lumière les grandes régions cinématographiques du monde, offrant un aperçu de leur vitalité créative et favorisant les échanges et la coopération internationale, précise la même source.



Après avoir successivement mis à l’honneur le Mexique, le Canada, la Norvège, le Chili, les pays baltes, l’Italie et l’Espagne, l’édition 2026 de l’EFM braquera les projecteurs sur le paysage cinématographique dynamique du Maroc.



Le programme proposera des rencontres et des partenariats avec des producteurs, distributeurs, investisseurs et professionnels du secteur, couvrant tous les genres, du cinéma d’auteur au documentaire, en passant par les séries et l’animation.



Citée par le communiqué, la directrice du festival, Tricia Tuttle, a indiqué que “le cinéma marocain possède une fière tradition de narration qui dépasse largement ses frontières”.

Elle a souligné que le Royaume compte des cinéastes de renom ainsi qu’une nouvelle génération émergente, porteuse d’un regard singulier sur le monde, aussi bien à la Berlinale que dans les festivals du monde entier.



“Leurs œuvres, enracinées dans la culture marocaine tout en abordant des questions contemporaines avec force et originalité, témoignent d’une énergie créative que nous sommes ravis de célébrer à l’EFM”, a-t-elle ajouté.



L’EFM salue également le Maroc comme une destination de plus en plus prisée pour les productions internationales. Ses paysages variés, de l’Atlas au désert du Sahara, et ses villes emblématiques telles que Marrakech, Ouarzazate ou Casablanca séduisent depuis longtemps les cinéastes du monde entier.



Et d’ajouter que le Royaume dispose, en outre, d’un secteur structuré et attractif, avec des dispositifs d’encouragement à la production étrangère, des accords de coproduction avec plusieurs partenaires, ainsi que des initiatives phares comme les “Ateliers de l’Atlas”, qui soutiennent les jeunes cinéastes marocains et régionaux.



“Le paysage cinématographique et médiatique marocain a atteint un nouveau niveau de visibilité internationale”, a affirmé Tanja Meissner, directrice de Berlinale Pro.

Selon elle, le Maroc combine un cinéma national solide et une grande ouverture à la coopération internationale, offrant des productions de qualité, des professionnels compétents et des sites de tournage exceptionnels. “Ces atouts, conjugués à des mécanismes de soutien ciblés, font du Maroc l’un des pays les plus attractifs de ces dernières années”, a-t-elle ajouté.



Le communiqué cite également le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Mohamed Reda Benjelloun, qui a déclaré : “Terre d’histoire et de conteurs, le Royaume, avec ses paysages naturels, ses professionnels qualifiés et son énergie vibrante, occupe une place de choix sur la carte mondiale du cinéma. Être le pays à l’honneur à Berlin illustre la manière dont la culture et la coexistence nourrissent un art et un langage devenus véritablement universels : le cinéma”.