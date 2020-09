Interdiction des visites de cimetières à Béni Mellal, Marrakech et Safi

Diffusion de faux contenus sur le Covid



Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont interpellé, vendredi soir, un individu de 62 ans pour son implication présumée dans la diffusion, via les systèmes d'informations, de faux contenus remettant en cause les mesures des autorités publiques pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et portant atteinte aux institutions constitutionnelles.

Le mis en cause avait publié plusieurs contenus numériques, posts et photos montées contenant des données erronées remettant en cause les mesures publiques prises pour limiter la propagation de la pandémie et des insultes et outrages à l'égard des corps constitués et des institutions constitutionnelles.

L'individu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances dans lesquelles ces actes criminels ont été perpétrés.



Un officier de police de Salé accusé de corruption



Le service régional de la police judiciaire de Rabat a ouvert, vendredi, une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les actes criminels reprochés à un officier de police, élément de la brigade antigangs relevant de la sûreté provinciale de Salé, soupçonné d'implication dans une affaire de corruption et de chantage.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que la brigade régionale de la police judiciaire de Rabat avait interpellé ledit fonctionnaire de police en flagrant délit de possession d'une somme d'argent reçue de la victime par voie de chantage, sous prétexte que celle-ci avait refusé d'accomplir une de ses fonctions.

L'officier de police a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer tous les actes criminels commis et d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.