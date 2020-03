Interdiction de déplacement entre les villes

Dans le cadre de «l'état d’urgence sanitaire», les moyens de transport privés et publics entre les villes ont été interdits depuis samedi 21 mars à minuit, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. Cette interdiction ne concerne pas le transport des marchandises et des produits de base qui s’effectue dans des conditions normales et fluides de manière à satisfaire les besoins quotidiens des citoyens. Elle ne concerne pas non plus les déplacements pour des raisons de santé et professionnelles prouvées par des documents délivrés par les administrations et les établissements, précise le ministère. Dans ce cadre, tous les trains de ligne ont été suspendus conformément aux instructions des autorités après la déclaration de «l’Etat d’urgence sanitaire» et l’interdiction du transport public et privé intervilles comme moyen de garder le coronavirus (Covid-19) sous contrôle. Des trains de proximité reliant Casablanca-Rabat-Kénitra, Casablanca-aéroport Mohammed V, Casablanca-Settat et Casablanca-El Jadida assureront le service minimum au profit des personnes qui se déplacent pour des raisons professionnelles, prouvées par des autorisations délivrées par les administrations et les établissements comme stipulé par le ministère de l’Intérieur, précise l’ONCF dans un communiqué. L'Office a également exhorté ses clients à respecter toutes les mesures préventives adoptées par le Royaume et d'adhérer aux efforts déployés pour lutter contre la propagation de cette pandémie, les invitant à s'informer sur cette programmation “exceptionnelle” des trains à travers les différents canaux de communication officiels: Centre de relation client via le numéro 2255, le site électronique www.oncf-voyages.ma et l’application Oncf.trafic, conclut le communiqué. Idem pour Royal Air Maroc qui a suspendu, jusqu'à nouvel ordre, tous ses vols domestiques, en application de la décision du gouvernement du Royaume du Maroc, dans le cadre de «l'Etat d'urgence sanitaire». Dans un communiqué, Royal Air Maroc invite ses clients à se renseigner sur les dispositions commerciales mises en place suite à cette décision, au numéro suivant : Maroc 089000 0800.