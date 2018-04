Insolite : Un lion dans le bus

C’est lors d’un safari près de Bela Bela en Afrique du Sud qu’un lion blanc répondant au nom de Zeus est venu s’immiscer dans le véhicule de touristes plus que surpris. Habitué à la présence humaine, Zeus, ne les a heureusement pas menacés.

"On nous avait prévenus que les lions pouvaient parfois prendre les voitures pour des jouets et qu'ils pouvaient sauter à l'intérieur. On a tous pensé que c'était une blague", a confié l'un des passagers au Daily Mail. De quoi garder un souvenir inoubliable.