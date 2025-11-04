Appel à interdire le mercure dans les amalgames dentaires dès 2030

De nombreux pays, dont les Etats-Unis, ont appelé lundi à interdire l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires dès 2030, apportant ainsi leur soutien à une proposition des pays africains.



La sixième réunion de la conférence des parties à la Convention de Minamata sur le mercure (COP-6), qui se tient cette semaine à Genève, examinera également comment mieux lutter contre les cosmétiques éclaircissants qui contiennent ce produit jugé hautement toxique par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



"Il est inexcusable que les gouvernements du monde entier autorisent encore les composés à base de mercure dans les soins de santé alors qu'il existe des alternatives sûres", a déclaré le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr., dans un message vidéo, lors de la réunion.



"Pourquoi avons-nous une double norme pour le mercure? Pourquoi le qualifions-nous de dangereux dans les batteries, les médicaments en vente libre et le maquillage, mais acceptable dans les vaccins et les amalgames dentaires", a-t-il ajouté.



L'Union européenne a banni ces "plombages" au mercure depuis janvier. Mais globalement, il n'y a que 43 pays qui les ont interdits, selon l'ONG European Network for Environmental Medicine.



Adoptée en 2013, la Convention de Minamata prévoit que les pays signataires prennent des mesures d'élimination progressive de l'utilisation des amalgames dentaires au mercure.

Mais les pays africains souhaitent qu'ils soient soumis à une interdiction de production, d'importation et d'exportation dès 2030, et ont déposé un projet d'amendement de la Convention.



Peu de pays ont fait part de leur opposition à la proposition africaine, dont le Royaume-Uni, l'Iran et l'Inde.



"La date proposée pour l'élimination progressive en 2030 est trop proche", a notamment protesté la représentante britannique, soulignant la nécessité de prendre en compte d'autres facteurs dont le coût et la durabilité des alternatives aux amalgames dentaires au mercure.



Les discussions vont se poursuivre à huis clos, avec pour objectif de parvenir à un accord jeudi ou vendredi.

Les pays vont aussi débattre cette semaine, à la demande des pays africains, des produits cosmétiques éclaircissants au mercure.



"La convention interdit déjà l'utilisation du mercure dans les cosmétiques" mais les ventes "ont explosé dans le monde, en particulier en ligne", a expliqué la secrétaire exécutive de la Convention, Monika Stankiewicz, aux journalistes.



Lorsqu'il est ajouté aux cosmétiques, le mercure éclaircit la peau en supprimant la production de mélanine. Mais ce processus n'est pas permanent et est "dangereux pour la santé", a-t-elle averti.



Selon une étude publiée lundi par le Zero Mercury Working Group, une coalition de plus de 110 ONG dans 55 pays, environ 66 millions de pots de crème éclaircissante au mercure sont produits chaque année.



Les tests effectués par ce réseau d'ONG sur des crèmes indiquent par ailleurs que la Thaïlande, la Chine et le Pakistan sont ensemble responsables de plus de la moitié de la production mondiale.



Les pays vont discuter cette semaine de nombreux autres sujets, dont l'utilisation du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or ainsi que d'une éventuelle interdiction de l'utilisation du mercure pour la production de chlorure de vinyle, élément de base du plastique PVC.