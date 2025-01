Inflation : l'IPC augmente de 0,9% en 2024

L'indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a enregistré, au terme de l'année 2024, une augmentation de 0,9% par rapport à 2023, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).



Cette évolution est due à la hausse de l'indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 1,2%, explique le HCP dans une note d'information relative à l'IPC de l'année 2024.



Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d'une baisse de 1,3% pour la "Santé" à une hausse de 3,4% pour les "Restaurants et hôtels", précise la même source.

Sur cette base, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu, en 2024, une hausse de 2,4% comparativement à l'année 2023, rapporte la MAP.



Les hausses les plus importantes de l'IPC annuel ont été enregistrées à Laâyoune avec 3%, à Guelmim (2,2%), à Dakhla et Safi (1,7%), à Agadir (1,6%), à Fès, Rabat et Tétouan (1,5%), à Marrakech (1,3%), à Errachidia (1,1%), à Casablanca et Al-Hoceima (0,8%), à Kénitra (0,7%) et à Tanger et Settat (0,6%).



Au cours du seul mois de décembre dernier, l'IPC a reculé de 0,2% par rapport à novembre 2024. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,2% de l'indice des produits alimentaires et de la stagnation de l'indice des produits non alimentaires.



Les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2024 concernent principalement les "Légumes" (3,9%), les "Fruits" (2,3%) et les "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes" (0,2%).



En revanche, les prix ont augmenté de 1% pour les "Viandes", de 0,8% pour les "Huiles et graisses", de 0,6% pour le "Lait, fromage et œufs" et de 0,3% pour le "Café, thé et cacao". Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des "Carburants" avec 0,3%.



Dans ces conditions, l'indicateur d'inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu une stagnation en décembre 2024 par rapport au mois précédent.