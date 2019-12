Infantino va entrer au CIO en janvier

Le président de la Fifa Gianni Infantino va devenir membre du Comité international olympique à l'issue de la prochaine session de l'instance en janvier 2020, a annoncé jeudi le président du CIO Thomas Bach.

La candidature du patron du football mondial sera proposée en janvier au vote de la centaine de membres du CIO tout comme celles du Japonais Yasuhiro Yamashita, président du Comité olympique japonais et champion olympique de judo en 1984 et de l'Américain David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis (ITF), a précisé M. Bach.

Le président du CIO a ajouté que la candidature de l'Anglais Sebastian Coe, président de World Athletics, n'avait pas été proposée pour la prochaine session en raison "des risques de conflit d'intérêts". Coe est président exécutif d'une société de marketing sportif, CSM Sport.

"La porte reste ouverte à Sebastian Coe pour Tokyo", a ajouté M. Bach, alors que le Britannique pourrait ainsi faire son entrée au CIO lors de la session qui précédera l'ouverture des JO de Tokyo-2020.

M. Infantino a été réélu à la tête de la Fifa en juin. Son prédécesseur, Sepp Blatter, avait lui aussi été membre du CIO - élu en 1999 - mais il n'avait pas sollicité en 2015 le renouvellement de son mandat sur fond de crise de corruption à la Fifa.

Trente athlètes sont candidats pour les quatre sièges à pourvoir au sein de la commission des athlètes, a également annoncé M. Bach. L'élection se tiendra lors des JO de Tokyo.

Parmi les 30 candidats figurent l'athlète du Qatar Mutaz Essa Barshim, champion du monde de saut en hauteur et double vice-champion olympique, la nageuse italienne Federica Pellegrini ainsi que le triathlète britannique Alistair Brownlee et le basketeur espagnol Pau Gasol.